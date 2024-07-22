Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunları nedeniyle özür diledi: Para iadesi veya değişim hakkınız var

Samsung: Özür dileriz, değişim ya da para iadesi talebinde bulunabilirsiniz
Samsung, “Satın aldığınız üründen rahatsızlık duymanız durumunda yakındaki bir servis merkezinden değişim veya para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Benzer şeylerin tekrarlanmaması için, kulaklığı satışa sunmadan önce tüm süreçleri dikkatlice kontrol ederek elimizden geleni yapacağız.” diyor.
Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro’yu satın alan kullanıcılar, kauçuktan yapılmış kulaklık uçlarının kalitesini beğenmediklerini, çekildiğinde yırtıldığını paylaşmışlardı. Samsung, daha sonra kulaklık ucunun bükülmemesi ve çıkarırken tırnakla tutulması gerektiğini belirten bir rehber yazı yayınlasa da bu sorun bir kere yaşanmış oldu. Kulaklığın ucundan yedek uçlar çıksa da farklı boyutlarda olduğundan tüketicilerin çoğu için bir önemi yok, değiştirmek tek çözüm.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.