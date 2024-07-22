Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunları nedeniyle özür diledi: Para iadesi veya değişim hakkınız var

Tam Boyutta Gör Galaxy Buds 3 kulaklığı ön sipariş veren bazı kullanıcılar kulaklık ucunun yırtıldığını ve kulaklığın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Samsung, Galaxy Buds 3’ü ön sipariş veren müşterilerine teşekkür ederek bazı ürünlerde ortaya çıkan kalite sorunları nedeniyle özür diledi. Marka, aynı zamanda bir tekrarın yaşanmaması vaadiyle ürün değişimi ve para iadesi planını paylaştı.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro sorunlarla başladı 2 gün önce eklendi

Samsung: Özür dileriz, değişim ya da para iadesi talebinde bulunabilirsiniz

Samsung, “Satın aldığınız üründen rahatsızlık duymanız durumunda yakındaki bir servis merkezinden değişim veya para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Benzer şeylerin tekrarlanmaması için, kulaklığı satışa sunmadan önce tüm süreçleri dikkatlice kontrol ederek elimizden geleni yapacağız.” diyor.

Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro’yu satın alan kullanıcılar, kauçuktan yapılmış kulaklık uçlarının kalitesini beğenmediklerini, çekildiğinde yırtıldığını paylaşmışlardı. Samsung, daha sonra kulaklık ucunun bükülmemesi ve çıkarırken tırnakla tutulması gerektiğini belirten bir rehber yazı yayınlasa da bu sorun bir kere yaşanmış oldu. Kulaklığın ucundan yedek uçlar çıksa da farklı boyutlarda olduğundan tüketicilerin çoğu için bir önemi yok, değiştirmek tek çözüm.

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Samsung, Galaxy Buds 3 Pro şikayetleri nedeniyle özür diledi