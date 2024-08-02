Samsung patronu, Apple'ın tasarımını kopyalayan yöneticiye sinirlendi!

- Samsung MX bölümüne talimat
- Şirket içi atmosfer kötü
- Galaxy Watch 7 ve Buds 3 Pro şikayetleri
- Yorumlar
Samsung MX bölümüne talimat
AjuNews'in raporuna göre, Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, şirketin mobil bölümü Samsung MX'e tasarımların yeniden değerlendirilmesi yönünde kesin talimat verdi. Galaxy Buds 3 Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Watch Ultra’ya bakıldığında Samsung’un önceki nesillerden çok farklı bir tasarım kullandığı, daha çok Apple ürünlerine benzetmeye çalıştığı görülüyor.
Şirket içi atmosfer kötü
Samsung MX lideri TM Roh dahil olmak üzere akıllı telefon bölümündeki bazı kişilere karşı aksiyonlar alındığı bildirildi. Bu hareket Samsung MX içinde gerginliği artırdı. Raporda içeriden birinin “Başkan Lee, geçen ay piyasaya sürülen Buds 3 serisi ve Galaxy Watch 7’deki kalite sorunları ve Apple’ın tasarımının kullanılması tartışmalarının ardından bizzat devreye girdi. İç atmosfer şu anda çok kötü." açıklaması dikkat çekici.
Galaxy Watch 7 ve Buds 3 Pro şikayetleri
Samsung hayranları, uzun zamandır şirketin kendi tasarım dilini bırakıp Apple’ınkini tercih etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Galaxy Watch Ultra, turuncu kayışı ve diğer detaylarıyla Apple Watch Ultra’ya benzetildi. Tek sorun bu da değil; Galaxy Buds 3 Pro’yu satın alanlar kulak uçlarının yırtılması gibi kalite sorunlarıyla karşılaştı. Galaxy Watch 7 kullanıcıları pilin hızlı tükenmesinden şikayet etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.