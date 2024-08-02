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    Anlık Bildirim

    Samsung patronu, Apple'ın tasarımını kopyalayan yöneticiye sinirlendi!

    Samsung'un yeni giyilebilir cihazları Apple'ın ürünlerine çok benzerliğiyle eleştirildi. Samsung patronunun Apple'ın tasarımını kopyalayan yöneticiye sinirlendiği ve devreye girdiği bildirildi.
    samsung başkanı appleı kopyalayan yöneticiye sinirlendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Etkinliğin ardından Samsung ekosisteminde olan kullanıcılar dahil Samsung ile alay etmeye başladı. Samsung, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch Ultra ile Apple’ın tasarım dilini kopyaladığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu da sakinliğiyle tanınan Samsung patronunun mobil bölüme intihal yaptığı için sinirlenmesine neden oldu.

    Samsung MX bölümüne talimat 

    AjuNews'in raporuna göre, Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, şirketin mobil bölümü Samsung MX'e tasarımların yeniden değerlendirilmesi yönünde kesin talimat verdi. Galaxy Buds 3 Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Watch Ultra’ya bakıldığında Samsung’un önceki nesillerden çok farklı bir tasarım kullandığı, daha çok Apple ürünlerine benzetmeye çalıştığı görülüyor.

    Şirket içi atmosfer kötü

    Samsung MX lideri TM Roh dahil olmak üzere akıllı telefon bölümündeki bazı kişilere karşı aksiyonlar alındığı bildirildi. Bu hareket Samsung MX içinde gerginliği artırdı. Raporda içeriden birinin “Başkan Lee, geçen ay piyasaya sürülen Buds 3 serisi ve Galaxy Watch 7’deki kalite sorunları ve Apple’ın tasarımının kullanılması tartışmalarının ardından bizzat devreye girdi. İç atmosfer şu anda çok kötü." açıklaması dikkat çekici.

    Galaxy Watch 7 ve Buds 3 Pro şikayetleri

    Samsung hayranları, uzun zamandır şirketin kendi tasarım dilini bırakıp Apple’ınkini tercih etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Galaxy Watch Ultra, turuncu kayışı ve diğer detaylarıyla Apple Watch Ultra’ya benzetildi. Tek sorun bu da değil; Galaxy Buds 3 Pro’yu satın alanlar kulak uçlarının yırtılması gibi kalite sorunlarıyla karşılaştı. Galaxy Watch 7 kullanıcıları pilin hızlı tükenmesinden şikayet etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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