Samsung patronu, Apple'ın tasarımını kopyalayan yöneticiye sinirlendi!

Tam Boyutta Gör Samsung, Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Etkinliğin ardından Samsung ekosisteminde olan kullanıcılar dahil Samsung ile alay etmeye başladı. Samsung, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch Ultra ile Apple’ın tasarım dilini kopyaladığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu da sakinliğiyle tanınan Samsung patronunun mobil bölüme intihal yaptığı için sinirlenmesine neden oldu.

Samsung, Galaxy Watch 7 pil sorununu çözen güncellemeyi yayınladı 2 gün önce eklendi

Samsung MX bölümüne talimat

AjuNews'in raporuna göre, Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, şirketin mobil bölümü Samsung MX'e tasarımların yeniden değerlendirilmesi yönünde kesin talimat verdi. Galaxy Buds 3 Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Watch Ultra’ya bakıldığında Samsung’un önceki nesillerden çok farklı bir tasarım kullandığı, daha çok Apple ürünlerine benzetmeye çalıştığı görülüyor.

Şirket içi atmosfer kötü

Samsung MX lideri TM Roh dahil olmak üzere akıllı telefon bölümündeki bazı kişilere karşı aksiyonlar alındığı bildirildi. Bu hareket Samsung MX içinde gerginliği artırdı. Raporda içeriden birinin “Başkan Lee, geçen ay piyasaya sürülen Buds 3 serisi ve Galaxy Watch 7’deki kalite sorunları ve Apple’ın tasarımının kullanılması tartışmalarının ardından bizzat devreye girdi. İç atmosfer şu anda çok kötü." açıklaması dikkat çekici.

Galaxy Watch 7 ve Buds 3 Pro şikayetleri

Samsung hayranları, uzun zamandır şirketin kendi tasarım dilini bırakıp Apple’ınkini tercih etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Galaxy Watch Ultra, turuncu kayışı ve diğer detaylarıyla Apple Watch Ultra’ya benzetildi. Tek sorun bu da değil; Galaxy Buds 3 Pro’yu satın alanlar kulak uçlarının yırtılması gibi kalite sorunlarıyla karşılaştı. Galaxy Watch 7 kullanıcıları pilin hızlı tükenmesinden şikayet etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.