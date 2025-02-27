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Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 3 Pro, tasarımı ve ışıklı gövdesiyle dikkat çekse de, yaşanan teknik sorunlar kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Özellikle şarj problemleri giderek artan şikayetlere neden oluyor. Kullanıcılar, kulaklıklardan birinin şarj olmadığını, kutudaki turuncu ışığın yanıp söndüğünü ve telefonda şarj uyarıları aldıklarını belirtiyor.

Bu sorunların arkasında farklı nedenler yatıyor. Bazı kullanıcılar, manyetik sensörün kulaklığı doğru algılamadığını ve basit bir hareketle şarj sürecini tetikleyebildiklerini fark etti. Ancak bu geçici bir çözüm olmaktan öteye gidemiyor. Daha ciddi bir problem ise bazı şarj kutularında şarj pinlerinin erimiş veya hasar görmüş olması. Kulaklık gibi düşük enerji tüketen cihazlarda bu tip bir arıza üretim hatalarına işaret ediyor ve Samsung’un kalite kontrol süreci sorgulanıyor.

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Şikayetler yalnızca donanımla sınırlı değil. Ekim 2024’te yayımlanan bir yazılım güncellemesi sonrasında şarj sorununun başladığını iddia eden kullanıcılar var. Güney Kore'de R530XXU0AYB3 sürümüyle bir güncelleme sunulsa da, bu güncellemenin küresel çapta dağıtımı konusunda belirsizlik sürüyor.

Samsung'un müşteri hizmetleri politikası da eleştiri oklarının hedefinde. Servis merkezlerinin bu problemleri genellikle "su hasarı" olarak değerlendirdiği ve tamir için kullanıcılardan 180 dolara kadar ücret talep ettiği belirtiliyor. Ancak birçok kullanıcı kulaklıklarını suya maruz bırakmadıklarını dile getiriyor. Samsung’un bu sorunlara nasıl bir çözüm sunacağı ise merak konusu.

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Samsung Galaxy Buds 3 Pro yaygın şarj sorunlarıyla karşı karşıya