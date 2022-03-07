Samsung, Galaxy cihazların kaynak kodunun çalındığını doğruladı

Samsung bugün, geçtiğimiz hafta bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini ve şirket verilerine ek olarak Galaxy cihazların kaynak kodunu çaldırdığını doğruladı.
Lapsus$ adlı hack organizasyonu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Aynı grup yakın zamanda NVIDIA'yı da hackledi. Bilgisayar korsanlarının, Galaxy cihazlardaki şifreleme ve biyometrik kilit açma özellikleri için kullanılan kaynak kodu da dahil olmak üzere, Samsung'dan yaklaşık 200 GB veri çaldıkları belirtiliyor.
Samsung: İşimiz üzerinde olumsuz bir etki beklemiyoruz
Güney Koreli şirket, çalışanların veya müşterilerin hiçbir kişisel verisinin çalınmadığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı: “Şu anda işimiz veya müşterilerimiz üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar attık ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz”.
Öte yandan Lapsus$ adlı bilgisayar korsanlarının, Samsung'tan çaldıkları hassas verileri torrent aracılığı ile yaydıkları da ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..