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Samsung bugün, geçtiğimiz hafta bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini ve şirket verilerine ek olarak Galaxy cihazların kaynak kodunu çaldırdığını doğruladı.

Samsung'un 190 GB'lık gizli verileri internete sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Lapsus$ adlı hack organizasyonu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Aynı grup yakın zamanda NVIDIA'yı da hackledi. Bilgisayar korsanlarının, Galaxy cihazlardaki şifreleme ve biyometrik kilit açma özellikleri için kullanılan kaynak kodu da dahil olmak üzere, Samsung'dan yaklaşık 200 GB veri çaldıkları belirtiliyor.

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Samsung: İşimiz üzerinde olumsuz bir etki beklemiyoruz

Güney Koreli şirket, çalışanların veya müşterilerin hiçbir kişisel verisinin çalınmadığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı: “Şu anda işimiz veya müşterilerimiz üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar attık ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz”.

Öte yandan Lapsus$ adlı bilgisayar korsanlarının, Samsung'tan çaldıkları hassas verileri torrent aracılığı ile yaydıkları da ortaya çıkmıştı.

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Samsung, Galaxy cihazların kaynak kodunun çalındığını doğruladı