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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A55 5G'nin inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Samsung Galaxy A55 5G telefonun tüm özellikleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefonun tasarımına detaylı bakış sunan inceleme videosu paylaşıldı.

    Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım tarihini açıklamadı ancak A serisinin yeni üyesinin önümüzdeki hafta Avrupa’da piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler var. Cihazın tanıtılmasın az bir zaman kala tasarımını merak edenlerin ilgisini çekecek inceleme videosu yayınlandı. İşte Galaxy A55 5G tasarım detayları:

    Samsung Galaxy A55 5G tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A55 5G, parlak cam arka paneliyle tanıdık bir Samsung tasarımına sahip. 6.64 inç, delik çentikli, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran, Vision Booster ve HDR 10+ desteğine sahip. Telefon, güç ve ses düğmelerinin bulunduğu sağ yanda bir çıkıntı olan Samsung Key Island tasarımına sahip. Telefonun kalbinde Exynos 1480 işlemci var. Bu işlemci RDNA 2 mimarisini kullanan Samsung’un Xclipse 530 GPU’sunu içeriyor. İnceleme videosunda telefon, Geekbench testinde 1161 tek çekirdek, 3398 çok çekirdek puanı alıyor. AnTuTu testinde ise 713.993 puan alıyor.

    Galaxy A55 5G, 32MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu (50MP birincil, 12MP ultra geniş açılı, 5MP makro) ile geliyor. Android 14 One UI 6.1 yazılımı üzerinde çalışan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama ile geliyor. 5000 mAh batarya, 25W şarjı destekliyor.

    Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım ve çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu inceleme videosu, cihazın özelliklerine kapsamlı bir bakış sunuyor olsa da Samsung’un resmi onayını beklemekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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