Samsung Galaxy A55 5G'nin inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım tarihini açıklamadı ancak A serisinin yeni üyesinin önümüzdeki hafta Avrupa’da piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler var. Cihazın tanıtılmasın az bir zaman kala tasarımını merak edenlerin ilgisini çekecek inceleme videosu yayınlandı. İşte Galaxy A55 5G tasarım detayları:
Galaxy A55 5G, 32MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu (50MP birincil, 12MP ultra geniş açılı, 5MP makro) ile geliyor. Android 14 One UI 6.1 yazılımı üzerinde çalışan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama ile geliyor. 5000 mAh batarya, 25W şarjı destekliyor.
Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım ve çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu inceleme videosu, cihazın özelliklerine kapsamlı bir bakış sunuyor olsa da Samsung’un resmi onayını beklemekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.