Samsung Galaxy A55 5G'nin inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım tarihini açıklamadı ancak A serisinin yeni üyesinin önümüzdeki hafta Avrupa’da piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler var. Cihazın tanıtılmasın az bir zaman kala tasarımını merak edenlerin ilgisini çekecek inceleme videosu yayınlandı. İşte Galaxy A55 5G tasarım detayları:

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A55 5G, parlak cam arka paneliyle tanıdık bir Samsung tasarımına sahip. 6.64 inç, delik çentikli, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran, Vision Booster ve HDR 10+ desteğine sahip. Telefon, güç ve ses düğmelerinin bulunduğu sağ yanda bir çıkıntı olan Samsung Key Island tasarımına sahip. Telefonun kalbinde Exynos 1480 işlemci var. Bu işlemci RDNA 2 mimarisini kullanan Samsung’un Xclipse 530 GPU’sunu içeriyor. İnceleme videosunda telefon, Geekbench testinde 1161 tek çekirdek, 3398 çok çekirdek puanı alıyor. AnTuTu testinde ise 713.993 puan alıyor.

Galaxy A55 5G, 32MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu (50MP birincil, 12MP ultra geniş açılı, 5MP makro) ile geliyor. Android 14 One UI 6.1 yazılımı üzerinde çalışan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama ile geliyor. 5000 mAh batarya, 25W şarjı destekliyor.

Samsung, Galaxy A55 5G’nin tanıtım ve çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu inceleme videosu, cihazın özelliklerine kapsamlı bir bakış sunuyor olsa da Samsung’un resmi onayını beklemekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy A55 5G inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarımı