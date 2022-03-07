Samsung Galaxy F23'ün canlı görüntüleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir F serisi akıllı telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Lansmana kısa bir süre kala Galaxy F23 olarak adlandırılan cihazın canlı görünüleri Twitter platformunda yayınlandı.
Fotoğraflarda da görülebileceği üzere orta sınıf saflarına katılacak Galaxy F23 damla çentikli bir tasarıma sahip. Ayrıca kalın çerçevelere sahip olması dikkat çekiyor. Plastik arka panel ile donatılan cihazda üç arka kamera mevcut.
120 Hz ekranla geliyor
Akıllı telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve entegre parmak izi tarayıcısı içeren güç butonu var. Galaxy F23'ün 120 Hz ekran, Snapdragon 750G yonga seti, 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil içereceği söyleniyor.
Cihazın kutusunda şarj aleti yer almayabilir. Şirketin amiral gemisi modellerinin ardından uygun fiyatlı akıllı telefonlarında da bu uygulamaya gideceği konuşuluyor. Samsung Galaxy F23 ile ilgili diğer detayları ve fiyat etiketini yarın Hindistan'da gerçekleştirilecek lansman ile birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..