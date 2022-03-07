Samsung Galaxy F23'ün canlı görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir F serisi akıllı telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Lansmana kısa bir süre kala Galaxy F23 olarak adlandırılan cihazın canlı görünüleri Twitter platformunda yayınlandı.

Galaxy A73 özellikleri ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Fotoğraflarda da görülebileceği üzere orta sınıf saflarına katılacak Galaxy F23 damla çentikli bir tasarıma sahip. Ayrıca kalın çerçevelere sahip olması dikkat çekiyor. Plastik arka panel ile donatılan cihazda üç arka kamera mevcut.

Tam Boyutta Gör

120 Hz ekranla geliyor

Akıllı telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve entegre parmak izi tarayıcısı içeren güç butonu var. Galaxy F23'ün 120 Hz ekran, Snapdragon 750G yonga seti, 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil içereceği söyleniyor.

Cihazın kutusunda şarj aleti yer almayabilir. Şirketin amiral gemisi modellerinin ardından uygun fiyatlı akıllı telefonlarında da bu uygulamaya gideceği konuşuluyor. Samsung Galaxy F23 ile ilgili diğer detayları ve fiyat etiketini yarın Hindistan'da gerçekleştirilecek lansman ile birlikte öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.