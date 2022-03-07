Galaxy A73 benchmark testlerinde görüldü

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Samsung’un yeni yıl ile birlikte başladığı akıllı telefon yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Amiral gemisi seviyesinden sonra Galaxy A ve Galaxy M serilerine yeni üyeleri tanıtan Samsung’un yol haritasındaki telefonları da benchmark testlerine konuk oluyor.

Galaxy A73 özellikleri neler?

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 778G

8GB RAM

108MP ana sensör

5000mAh batarya

25W hızlı şarj

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Samsung’un orta üst seviyede iddialı olmayaca çalışacak yeni Galaxy A73 akıllı telefon modeli her zaman olduğu gibi mevcut modellerden pek çok bileşeni miras alarak karşımıza çıkacak. Benchmark skorları bunu gösteriyor.

Geekbench skorlarına göre Galaxy A73 modelinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 6nm Snapdragon 778G yonga seti yer alıyor. Bu yonga setini Galaxy A52s 5G modelinden hatırlıyoruz. 108MP çözünürlüğünde ana sensör, 120Hz tazeleme hızı, telefoto sensör gibi diğer detaylar da iddiasını arttıracak.

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