Galaxy A73 benchmark testlerinde görüldü

Samsung’un yeni yıl ile birlikte başladığı akıllı telefon yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Amiral gemisi seviyesinden sonra Galaxy A ve Galaxy M serilerine yeni üyeleri tanıtan Samsung’un yol haritasındaki telefonları da benchmark testlerine konuk oluyor.
Galaxy A73 özellikleri neler?
- 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Snapdragon 778G
- 8GB RAM
- 108MP ana sensör
- 5000mAh batarya
- 25W hızlı şarj
Samsung’un orta üst seviyede iddialı olmayaca çalışacak yeni Galaxy A73 akıllı telefon modeli her zaman olduğu gibi mevcut modellerden pek çok bileşeni miras alarak karşımıza çıkacak. Benchmark skorları bunu gösteriyor.
Geekbench skorlarına göre Galaxy A73 modelinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 6nm Snapdragon 778G yonga seti yer alıyor. Bu yonga setini Galaxy A52s 5G modelinden hatırlıyoruz. 108MP çözünürlüğünde ana sensör, 120Hz tazeleme hızı, telefoto sensör gibi diğer detaylar da iddiasını arttıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..