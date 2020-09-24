Samsung Galaxy F41 detaylanıyor

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Samsung’un Galaxy A ve Galaxy M serilerinin yanında orta seviyeye yönelik olarak fotoğrafçılık özelliklerinin öne çıkacağı Galaxy F serisine başlayacağı gündeme gelmişti. Hindistan’da resmiyet kazanacak olan Galaxy F serisi için firmanın paylaşımları sürüyor.

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Galaxy F41 neler sunacak?

Galaxy F serisinin ilk modeli Galaxy F41 adıyla tüketiciye ulaşacak. Fotoğraf odaklı olduğu iddia edilse de aslında Galaxy M31 modelinin elden geçirilmiş hali. Bu nedenle 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 9611 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 6000mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj muhtemel özellikleri arasında.

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Kamera tarafında 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü korunuyor. Makro sensör kaldırılmış. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Galaxy F41 modeli için Samsung’un ne tür optimizasyonlar yapacağı bilinmiyor ancak diğer türlü sadece bir versiyon olarak kalacak. Hatta kamera eksiği olduğu için Galaxy M31 modelinin 208$ başlangıç fiyatından da aşağıda çıkabilir.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-f41-launch-date-battery-capacity-confirmed/

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