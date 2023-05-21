Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un yeni cihazı Galaxy F54 5G'nin Hindistan fiyatı ortaya çıktı. İşte Exynos 1380'den güç alması beklenen cihazın özellikleri:
    Oy Ver
    Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ortaya çıktı
    SM-M546B/DS model numarasıyla listelenen Samsung'un orta segment yeni cihazı Galaxy F54 5G'nin Hindistan fiyatı ve özellikleri tipster Mukul Sharma tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ve beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 400 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Samsung'un yeni cihazı Galaxy F54 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tipster ayrıca telefonun arkasındaki üçlü kamera kurulumunu gösteren bir video da paylaştı. Nightography, süper sabit optik görüntü sabitleme (OIS) vb. özelliklerle gelecek cihaz, 108MP ana kameradan, 8MP ultra geniş kameradan ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

     

    120 Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma katmanına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihazın ön tarafında 32MP selfie kamerası bulunacak. Exynos 1380 işlemciden güç alacak cihaz, 25W hızlı şarj destekli 6000mAh bataryaya sahip olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi sürekli ateşleme yapıyor ayak yalamak orucu bozar mı mercedes e 200 kompressor avantgarde kullanıcı yorumları cs go mikrofon açma msi afterburner çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız