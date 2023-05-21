Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Samsung Galaxy F54 5G'nin fiyatı ve beklenen özellikleri:
120 Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma katmanına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihazın ön tarafında 32MP selfie kamerası bulunacak. Exynos 1380 işlemciden güç alacak cihaz, 25W hızlı şarj destekli 6000mAh bataryaya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.