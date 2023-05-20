Vivo V29 Pro'nun özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı

İşte Vivo V29 Pro'nun beklenen özellikleri:
Önümüzdeki ay küresel pazarda piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V29 serisinden V29 Pro'nun bazı özellikleri, Tipster Sudhanshu işbirliği ile hazırlanan rapor sayesinde ortaya çıktı. 6.7 inç, Full HD+, 120Hz OLED bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 66W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.