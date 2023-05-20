Vivo V29 Pro'nun özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mart ayında V27 serisini piyasaya süren Vivo, şimdilerde V29 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Haziran ayında piyasaya sürülmesi tahmin edilen Vivo V29 serisinden V29 Pro'nun özellikleri ise lansmana sayılı günler kala sızıdırldı.

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İşte Vivo V29 Pro'nun beklenen özellikleri:

Önümüzdeki ay küresel pazarda piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V29 serisinden V29 Pro'nun bazı özellikleri, Tipster Sudhanshu işbirliği ile hazırlanan rapor sayesinde ortaya çıktı. 6.7 inç, Full HD+, 120Hz OLED bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 66W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 64MP ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta 50 MP selfie kamerasına sahip olacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama donatılacak cihazın işlemci detayları ise henüz bilinmiyor.

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Vivo V29 Pro'nun özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıl