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    Samsung, Galaxy S22 FE’yi iptal etmiş olabilir

    2020 yılında Galaxy S20 FE ile büyük bir başarı yakalayan Samsung, FE modellerini her sene çıkartacağını açıklamıştı. Ancak görünüşe göre Samsung, S22 FE 'yi iptal etmiş olabilir.
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    Samsung Galaxy FE serini iptal etmiş olabilir
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    Samsung, 2020 yılında Galaxy S20 FE cihazı ile inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Standart S20 ailesinden aylar sonra tanıtılan S20 FE, uygun fiyata amiral gemisi özellikleri sunarak dikkat çekmişti. OnePlus Nord ve Pixel 4a cihazlarına karşı ciddi başarı yakalayan Samsung, her sene FE (Fan Edition) modeli tanıtacağını belirtmişti. Ancak geçtiğimiz yıl Galaxy S21 FE’nin iptal edilebileceği hakkında ciddi iddialar çıkmıştı. S21 FE, sonunda iptal edilmedi ancak cihaz Ocak 2022’de çıkış yaptı ve S20 FE kadar başarılı olamadı. Görünüşe göre Samsung, FE serini iptal etmeyi düşünüyor.

     Samsung, FE modellerini tamamen iptal edebilir

    S20 FE’nin başarısının ardından Samsung, Tab S7 FE’yi de tanıtmıştı. FE modellerine ciddi yatırım yapmak isteyen Samsung, S21 FE’nin başarısızlığından sonra fikirlerini değiştirmiş olabilir. Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Galaxy S22 FE’nin iptal edildiğini belirtiyor. Sammobile’a göre SM-S900 kod adına sahip olması gereken cihaz, Samsung’un herhangi bir veri tabanında bulunmuyor.

    Amiral gemi pazarının değişik bir hale gelmesi ile Samsung, FE serisini komple iptal edecek gibi görünüyor. S serisini 3 model ile çıkartan Samsung, belki de giriş seviyesi S23 modelini yeni nesil FE cihazına dönüştürebilir. Samsung’un FE cihazlarını iptal etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

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