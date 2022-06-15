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    Nothing Phone (1)’in ilk resmi görüntüsü yayınlandı

    OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, yakında ilk akıllı telefonunu tanıtacak.12 Temmuz tanıtılacak Nothing Phone (1)'in ilk görüntüsü yayınlandı.
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    Nothing Phone (1)’in ilk görüntüsü yayınlandı

    OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, yakında ilk akıllı telefonunu tanıtacak. Teknoloji dünyasında merakla beklenen Nothing’in ilk telefonu, 12 Temmuz’da tanıtılacak. Cihazdan ilk görsel sonunda yayınlandı.

    Nothing Phone (1) oldukça ilginç bir tasarıma sahip olacak

    Nothing, Twitter hesabından Nothing Phone (1)’in ilk görselini yayınladı. Cihaz, ilgi çekici bir tasarımla geliyor. Kamera haznesi iPhone X’i andıran telefon, şeffaf bir kapağa sahip ve cihazın içindeki bileşenleri açığa çıkartıyor. Ayrıca cihazın görüntüsü ile, kablosuz şarj desteği de kesinleşmiş oluyor.

    Tasarım takımı ve büyük isimleriyle dikkat çeken Nothing, lk telefonu Nothing Phone (1)'i 12 Temmuz’da tanıtacak. Cihazın Snapdragon 7 Gen 1’dan gücünü alması ve saf Android’e benzer Nothing OS ile gelmesi bekleniyor. Fiyatı uygun olması durumunda Nothing Phone (1); OnePlus Nord, Galaxy S FE ve Pixel a serisine karşı ciddi bir başarı kazanabilir.

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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