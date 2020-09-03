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    Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

    Samsung Galaxy Fit 2 akıllı bileklik modeli önceki nesle göre biraz daha büyük bir ekrana ve daha uzun kullanım süresine sahip. Galaxy Fit 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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    Samsung’un geçen yıl tanıttığı ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir satış başarısı yaşayan Galaxy Fit yenileniyor. Galaxy Fit 2 daha büyük bir ekran ve daha uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

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    Galaxy Fit 2 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Fit 2 akıllı bileklik 1.1 inçlik dokunmatik AMOLED ekrana sahip. Biraz daha büyük kullanım alanı sunan Galaxy Fit 2 modeli 70 farklı saat teması sunuyor ve bazıları özelleştirilebiliyor.

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    Fitness değerlerini takip eden akıllı bileklik nabız ölçümü ve uyku kalitesi ölçümü de yapabiliyor. Otomatik olarak 5 farklı spor türünü tespit eden bilekliğin manuel olarak 90 civarında aktivite türü bulunuyor.

    IP68 ile su altında kullanılabilen bileklik tek şarj ile 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Önceki nesilde bu değerler 7-11 gün arasında değişiyordu. Galaxy Fit 2 için 46.76 Avro fiyat etiketi mevcut ve satışlar Ekim ayında başlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/02/samsung-announces-galaxy-fit-2-with-2-week-battery-life/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. en beğenilen
    Mi band 5 in rakibi mi band 4 oldu bu durumda
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    yerli malı varken samsung falan almayın arkadaşlar, samsung türkiyenin eyüp ofisinde 10 kişi çalışırken vestelde 15 bin kişi ekmek yiyor, sonra ağlıyosunuz işsiz kaldık diye. kendi dusen aglamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sis651 6 gün formgonder2055
    Vestel keşke akıllara Vestel vergisi ile değil de, ürünlerini sattığı alanlardaki innovasyonları ile gelse. Ürüne bir değer katamayıp rakiplerin fiyatının yükselmesini bekleyerek iş yapmak saçma. Böyle yapana da yerli malı diye ucuz Çin mallarından farkı olmayan ürünleri yerli diye desteğe gerek yok. Beyaz eşyada vs. tamam ama akıllı telefon ve bileklik ürünlerinde gitmesi gereken çoook yolu var... Kullandığım saatin topladığı verilere telefondan, saatten her yerden ulaşabiliyorum ve yılların firması olarak verinin depolandığı yer olarak bir güveni var. Ne bileyim Vestel'in birkaç sene sonra akıllı saat sektöründen çıkıp sunucularını da kapatmayacağını...
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    SpO2 ölçümü yapıyor mu acaba? Yaparsa çok satar, Mi band5 global'de maalesef bu yok.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. en beğenilen
    Mi band 5 in rakibi mi band 4 oldu bu durumda
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