Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

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Samsung’un geçen yıl tanıttığı ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir satış başarısı yaşayan Galaxy Fit yenileniyor. Galaxy Fit 2 daha büyük bir ekran ve daha uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

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Galaxy Fit 2 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Fit 2 akıllı bileklik 1.1 inçlik dokunmatik AMOLED ekrana sahip. Biraz daha büyük kullanım alanı sunan Galaxy Fit 2 modeli 70 farklı saat teması sunuyor ve bazıları özelleştirilebiliyor.

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Fitness değerlerini takip eden akıllı bileklik nabız ölçümü ve uyku kalitesi ölçümü de yapabiliyor. Otomatik olarak 5 farklı spor türünü tespit eden bilekliğin manuel olarak 90 civarında aktivite türü bulunuyor.

IP68 ile su altında kullanılabilen bileklik tek şarj ile 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Önceki nesilde bu değerler 7-11 gün arasında değişiyordu. Galaxy Fit 2 için 46.76 Avro fiyat etiketi mevcut ve satışlar Ekim ayında başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/09/02/samsung-announces-galaxy-fit-2-with-2-week-battery-life/

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