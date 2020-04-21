Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung; ekranıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Galaxy Fold'daki eksikliklerini, ikinci nesil Galaxy Fold ile telafi edecek. Display Supply Chain Consultants’ın kurucusu Ross Young, Galaxy Fold 2'nin ekran tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacağını gösteren bilgiler paylaştı.

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Galaxy Fold 2 ekranı nasıl olacak?

Bilindiği üzere mevcut Galaxy Fold modeli içe doğru katlanabilen bir formda olduğu için dışında 4.6 inç büyüklüğünde, içinde ise 7.3 inç büyüklüğünde olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyor. Telefonun dışındaki ekran, günümüz ihtiyaçları için küçük ve dar bir yapıda olduğundan ötürü eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı.

Görünen o ki Samsung, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almış. Zira endüstri kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre; Galaxy Fold 2'nin dışındaki ekran, 1,63 inç büyüyerek 6.23 inç'e terfi edecek. 2267 x 819 piksel çözünürlüğündeki LTPS panelli bu ekran, 60 Hz tazeleme hızına sahip ve öz çekim kamerası için üst tarafında ortaya hizalanmış bir deliğe ev sahipliği yapacak.

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Yalnızca dıştaki ekranda iyileştirmeler yapmayan Samsung, Galaxy Fold 2'nin içbükey ekranına da el atacağa benziyor. Öyle ki Galaxy Fold'un iç ekranındaki devasa çentiğin yerine, şirketin Infinity-O adını verdiği delikli tasarımın kullanılacağı ifade ediliyor. Böylelikle daha agresif bir ekran/kasa oranı elde edilecek.

Boyut olarak 7.59 inç büyüklüğünde gelecek olan bu ekran, inç başına 372 ppi yoğunlukta 2213 x 1689 piksel çözünürlük sunacak. Galaxy Z Flip'te olduğu gibi ultra ince cam (UTG) teknolojisiyle koruma altına alınacak olan LTPO panelli ekran, 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak.

Galaxy Note modellerinde karşımıza çıkan S Pen ile destekli olacağı söylenen Galaxy Fold 2, yapılan tüm bu iyileştirmelerle birlikte daha verimli bir akıllı telefon olacak. Galaxy Fold 2'nin Ağustos ayında Galaxy Note 20 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/massive-galaxy-fold-2-specs-leak-s-pen-120hz-foldable-panel/

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