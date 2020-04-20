iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü?

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan render görselleri, iPhone 12 Pro Max'in nasıl bir tasarım ile geleceğini gözler önüne sermişti. Bu görseller içerisinde belki de en dikkat çekici detay, ekrandaki çentiğin küçülmesiydi. Zaten şimdiye kadar endüstri kaynaklarından gelen bilgiler de iPhone 12 ailesinin daha küçük bir çentiğe ev sahipliği yapacağı yönündeydi.

Bugün gerçekleşen sızıntı ise iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımını ve içerisindeki TrueDepth kamera donanımını açığa çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü"

iPhone 12 serisi daha küçük bir çentikle gelecek

Apple'ın iPhone 12 modelleriyle birlikte tasarım değişikliğine gideceği biliniyor. Bu değişim içerisinde en çok göze çarpan detay ise iPad Pro'da olduğu gibi köşeli ve düz çerçeveler ile daha küçük boyutlu bir çentiğe yer verilmesi oluyor.

İlginizi Çekebilir

iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti

Yapılan değişiklikler her ne kadar radikal olmasa da ekrandaki çentiğin küçülmesi, daha iyi bir ekran deneyimi için önemli. Zira mevcut modellerdeki çentik, pil yüzdesini gösteremeyecek kadar büyük ve kullanıcılar pil yüzdesini görmek isterse ek bir zahmete katlanarak, parmaklarını çentiğin sağ tarafından aşağı kaydırmak zorunda. Bir başka alternatif ise kenar çubuğuna eklenecek pil widget'ı oluyor. Ancak hiçbir aksiyonda bulunmadan pil yüzdesini görüntüleyebilmek varken, can sıkıcı bu durumun çentikle beraber gelen bir kullanılabilir sorunu olduğu da yadsınamaz bir gerçek.

Tam Boyutta Gör

Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, paylaştığı bir şematik çizim görseliyle küçülen çentiğin tasarımını ve içerisindeki TrueDepth kamera bileşenlerini gözler önüne serdi.

Peki Apple nasıl oldu da 2017'den beri küçült(e)mediği bu çentiği, iPhone 12 serisiyle birlikte küçültmeyi başardı?

Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu"

Hoparlör çerçeveye taşındı, çentik küçüldü

Çentiğin küçülmesindeki en büyük etmen, hoparlörün ekranın üzerindeki çerçeveye yerleştirilmesi oluyor. Böylelikle çentik ve çevresinde yer açmayı başaran Apple, daha yüksek bir ekran/kasa oranı elde etmeyi başarmış.

Çentiğin içerisinde yer alan diğer bileşenlerde ise herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Öyle ki 6 adet sensörden oluşan TrueDepth kamera sisteminin içerisinde bulunan donanımlar soldan sağa şu şekilde sıralanıyor:

Kızılötesi kamera

Yakınlık sensörü

Kızılötesi ışık kaynağı

Ortam ışığı sensörü

12 MP çözünürlüklü kamera

Tanımlayıcı nokta projektörü

https://twitter.com/jon_prosser/status/1252038704060928000

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.