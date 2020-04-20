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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü?

    iPhone 12 modellerinin daha küçük bir çentikle geleceği biliniyor. Ortaya çıkan şematik çizim görseli ise küçülen çentiğin tasarımını ve içerisindeki TrueDepth kamera bileşenlerini gözler önüne serdi.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü?
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan render görselleri, iPhone 12 Pro Max'in nasıl bir tasarım ile geleceğini gözler önüne sermişti. Bu görseller içerisinde belki de en dikkat çekici detay, ekrandaki çentiğin küçülmesiydi. Zaten şimdiye kadar endüstri kaynaklarından gelen bilgiler de iPhone 12 ailesinin daha küçük bir çentiğe ev sahipliği yapacağı yönündeydi.

    Bugün gerçekleşen sızıntı ise iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımını ve içerisindeki TrueDepth kamera donanımını açığa çıkardı.

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    iPhone 12 serisi daha küçük bir çentikle gelecek

    Apple'ın iPhone 12 modelleriyle birlikte tasarım değişikliğine gideceği biliniyor. Bu değişim içerisinde en çok göze çarpan detay ise iPad Pro'da olduğu gibi köşeli ve düz çerçeveler ile daha küçük boyutlu bir çentiğe yer verilmesi oluyor.

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    Yapılan değişiklikler her ne kadar radikal olmasa da ekrandaki çentiğin küçülmesi, daha iyi bir ekran deneyimi için önemli. Zira mevcut modellerdeki çentik, pil yüzdesini gösteremeyecek kadar büyük ve kullanıcılar pil yüzdesini görmek isterse ek bir zahmete katlanarak, parmaklarını çentiğin sağ tarafından aşağı kaydırmak zorunda. Bir başka alternatif ise kenar çubuğuna eklenecek pil widget'ı oluyor. Ancak hiçbir aksiyonda bulunmadan pil yüzdesini görüntüleyebilmek varken, can sıkıcı bu durumun çentikle beraber gelen bir kullanılabilir sorunu olduğu da yadsınamaz bir gerçek.   

    iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü?
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    Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, paylaştığı bir şematik çizim görseliyle küçülen çentiğin tasarımını ve içerisindeki TrueDepth kamera bileşenlerini gözler önüne serdi. 

    Peki Apple nasıl oldu da 2017'den beri küçült(e)mediği bu çentiği, iPhone 12 serisiyle birlikte küçültmeyi başardı?

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    Hoparlör çerçeveye taşındı, çentik küçüldü

    Çentiğin küçülmesindeki en büyük etmen, hoparlörün ekranın üzerindeki çerçeveye yerleştirilmesi oluyor. Böylelikle çentik ve çevresinde yer açmayı başaran Apple, daha yüksek bir ekran/kasa oranı elde etmeyi başarmış. 

    Çentiğin içerisinde yer alan diğer bileşenlerde ise herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Öyle ki 6 adet sensörden oluşan TrueDepth kamera sisteminin içerisinde bulunan donanımlar soldan sağa şu şekilde sıralanıyor:

    • Kızılötesi kamera
    • Yakınlık sensörü
    • Kızılötesi ışık kaynağı
    • Ortam ışığı sensörü
    • 12 MP çözünürlüklü kamera
    • Tanımlayıcı nokta projektörü



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1252038704060928000 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sawasson (Osman Tamburacı) 8 dk.
    15 yıldır iphone kullanıyorum, gördüm ki iphone 6s ten sonra çıkanları almasanızda olur
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    snomask (Adı Soyadı) 23 dk.
    Peki Apple nasıl oldu da 2017'den beri küçült(e)mediği bu çentiği, iPhone 12 serisiyle birlikte küçültmeyi başardı?


    millet tamamen kaldırırken apple küçültmeyi başarmış. çok büyük iş başarı gerçekten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 8 dk. snomask
    Çünkü hiç bir cihazda faceid gibi komplike bir yüz tanıma sistemi yok. :) Tamemen kaldırmaları yakın gelecekte mümkün görünmüyor...
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    snotty1 32 dk.
    İyi bu sene de çentigin de devrim yaratan tasarıma sahip iPhone'lar göreceğiz
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 7 dk. snotty1
    Yok bu senekiler 5nm işlemcileri ile devrim yaratacak...
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    Rachsuchtig 44 dk.
    Apple centigi nasil kücültmüsmüs? Ulan millet sensörleri ekranin altina yerlestirmeye basladi Apple hala centik svedasinda israrci.
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Çentiği falan geçtim de Apple ne zaman bu telefonlarda kaliteli bir DAC kullanmayı düşünüyor? V30’daki gibi bir DAC kullanmak çok mu zor?
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa.
    Şu kamera çıkıntısı'da olmasa çok daha güzel olur bence tasarım.
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