Samsung Galaxy M04 uygun fiyat etiketi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Hindistan’da resmiyet kazanan Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modeli yine giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak. Özellikle güncelleme tarafında kullanıcısını memnun edebilir.

Samsung Galaxy M04 özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik HD+ LCD ekran

Helio P35 yonga seti

4GB RAM (ekstra 8GB)

64GB/128GB

13MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya, 15W hızlı şarj

105$/115$

Samsung Galaxy telefonlara piyango vurdu 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modeli iki kere büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi ile dikkat çekiyor. Kutudan bir şarj adaptörü de çıkan Samsung Galaxy M04 için global çıkış tarihi bilinmiyor.

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Samsung Galaxy M04 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı