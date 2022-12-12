Samsung Galaxy M04 uygun fiyat etiketi ile geliyor

Samsung Galaxy M04 özellikleri ve fiyatı
- 6.5 inçlik HD+ LCD ekran
- Helio P35 yonga seti
- 4GB RAM (ekstra 8GB)
- 64GB/128GB
- 13MP+2MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
- 105$/115$
Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modeli iki kere büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi ile dikkat çekiyor. Kutudan bir şarj adaptörü de çıkan Samsung Galaxy M04 için global çıkış tarihi bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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