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    Samsung Galaxy M04 uygun fiyat etiketi ile geliyor

    Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik HD+ LCD ekran, Helio P35 yonga seti, yazılımla ekstra 8GB RAM, 13MP arka kamera gibi detaylar yer alıyor. 
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    Samsung Galaxy M04 Tam Boyutta Gör
    Hindistan’da resmiyet kazanan Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modeli yine giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak. Özellikle güncelleme tarafında kullanıcısını memnun edebilir.

    Samsung Galaxy M04 özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inçlik HD+ LCD ekran
    • Helio P35 yonga seti
    • 4GB RAM (ekstra 8GB)
    • 64GB/128GB
    • 13MP+2MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
    • 105$/115$

    Samsung Galaxy M04 akıllı telefon modeli iki kere büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi ile dikkat çekiyor. Kutudan bir şarj adaptörü de çıkan Samsung Galaxy M04 için global çıkış tarihi bilinmiyor.

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