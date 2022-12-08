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    Anlık Bildirim

    Snapdragon Pro turnuvalarının resmi telefonu Samsung oldu

    Qualcomm sponsorluğunda düzenlenen Snapdragon Pro espor turnuvalarının resmi akıllı telefonu Samsung Galaxy oldu. Turnuvalarda Snapdragon işlemcili Samsung telefonlar kullanılacak. 
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisinin işlemcisi konusunda Qualcomm ile özel bir iş birliği yapan Samsung, döküm rakibi olmasına karşın ortaklığını geliştiriyor. Snapdragon Pro turnuvalarının resmi akıllı telefon Samsung olacak.

    Samsung ve Qualcomm’dan eSpor iş birliği

    Bir dönem Exynos işlemcilerine daha fazla ağırlık veren Samsung’un bugün geldiğimiz noktada Galaxy S22 serisinin yüzde 70’i Snapdragon işlemcilerden oluşurken Galaxy S23 serisinin tamamı da özel bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak.

    Gelinen noktada kazan-kazan durumu göze çarpıyor zira Qualcomm sponsorluğundaki Snapdragon Pro espor turnuvalarının resmi akıllı telefonu Samsung Galaxy oldu. Mobile Challenge ve Mobile Masters turnuvalarında sadece onaylanmış Samsung Galaxy akıllı telefonları kullanılacak.

    Snapdragon Pro Series ESL turnuvaları bu ay sonunda gerçekleştirilecek. Bu bakımdan Snapdragon işlemcili Galaxy S22 serisinin kullanılması bekleniyor. Önümüzdeki yıl yapılacak turnuvalarda ise muhtemelen Galaxy S23 serisi olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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