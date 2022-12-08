Snapdragon Pro turnuvalarının resmi telefonu Samsung oldu

Samsung ve Qualcomm’dan eSpor iş birliği
Bir dönem Exynos işlemcilerine daha fazla ağırlık veren Samsung’un bugün geldiğimiz noktada Galaxy S22 serisinin yüzde 70’i Snapdragon işlemcilerden oluşurken Galaxy S23 serisinin tamamı da özel bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak.
Gelinen noktada kazan-kazan durumu göze çarpıyor zira Qualcomm sponsorluğundaki Snapdragon Pro espor turnuvalarının resmi akıllı telefonu Samsung Galaxy oldu. Mobile Challenge ve Mobile Masters turnuvalarında sadece onaylanmış Samsung Galaxy akıllı telefonları kullanılacak.
Snapdragon Pro Series ESL turnuvaları bu ay sonunda gerçekleştirilecek. Bu bakımdan Snapdragon işlemcili Galaxy S22 serisinin kullanılması bekleniyor. Önümüzdeki yıl yapılacak turnuvalarda ise muhtemelen Galaxy S23 serisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım