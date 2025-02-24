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    Samsung, yakında iki uygun fiyatlı telefon tanıtacak

    Samsung, yakında uygun fiyatlı telefonları arasına iki yeni model ekleyecek: Galaxy M06 5G ve Galaxy M16. İşte bütçe dostu olacak iki telefon hakkında tüm bilinenler:

    Samsung, Galaxy M06 5G ve Galaxy M16'nın yaklaşan lansmanını duyurdu. Telefonların tanıtım görseli Amazon Hindistan sitesinde yayınlandı ve Galaxy M06 5G'nin arkada çift kamera kurulumuna, Galaxy M16'nın arkada üç kamera kurulumuna sahip olacağı kesinleşti.

    Samsung Galaxy M06 5G özellikleri (beklenen)

    Galaxy M06, donanımının ve özelliklerinin çoğunu Galaxy A06 5G ve Galaxy F06 5G ile paylaşacak. Yani, HD+ çözünürlük, 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inç LCD ekrana sahip olacak. Telefonda 50 MP ana arka kamera ve 2 MP derinlik kamerası olacak. Öndeki kamera 8 MP olacak. MediaTek Dimensity 6300 işlemci ile güçlendirilen telefon, 4 GB/6 GB RAM, 128 GB dahili depolamayla (microSD ile artırılabilir) gelecek. Yanda parmak izi okuyucu barındıran telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 batarya ile gelecek.

    Samsung Galaxy M16 özellikleri (beklenen)

    Galaxy M16, Full HD+ çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 1330 işlemciyle gelecek telefon, 4 GB/6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunacak. 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera, arka kamera kurulumunu oluşturacak. Önde 13 MP kamera olacak. Telefon, diğer modelle aynı hız ve kapasitede bataryayla gelecek. Bu modelde de güç tuşunda parmak izi okuyucu olacak.

    Samsung Galaxy M serisinin yeni üyeleri Galaxy M16 ve Galaxy M06 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelecek.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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