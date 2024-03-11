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    Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi: İşte muhtemel tasarım

    18 Mart'ta piyasaya sürülecek Infinix'in yeni serisinden Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro 4G, Google Play Console'da listelendi. İşte cihazların beklenen özellikleri:
    Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Şimdilerde Note 40 serisi üzerinde çalışan Infinix, seriyi dört cihaz üzerinden planlıyor. Note 40, Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro Plus 5G'den oluşması beklenen seriden Note 40 Pro 4G ve 5G ise yakın bir zamanda Google Play Console'da ortaya çıktı. 

    İşte Infinix Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro 4G'nin beklenen özellikleri ve tasarımı:

    Infinix Note 40 Pro 5G, yakın bir zamanda Google Play Desteklenen cihazlar listesinde göründü. X6851 model numarası ile listelenen cihaz, MediaTek'in Dimensity 7020 yonga seti üzerinde çalışacak ve 8 GB'a kadar RAM ile gelecek. Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 1080 × 2436 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve ek olarak TUV Rheinland sertifikası da alan cihaz bu sertifikaya göre 5.000mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

    Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi
    Infinix Note 40 Pro'nun 4G versiyonu da X6850 model numarasıyla Play Console veritabanında göründü. Bu liste, akıllı telefonun MediaTek Helio G99 SoC'ye sahip olacağını ve 8 GB'a kadar RAM ile eşleştirilebileceğini ortaya çıkardı. 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olması beklenenen cihaz, serinin diğer üyeleriyle birlikte 18 Mart'ta Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde küresel pazarlarda piyasaya sürülecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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