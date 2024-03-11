Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi: İşte muhtemel tasarım

İşte Infinix Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro 4G'nin beklenen özellikleri ve tasarımı:
Infinix Note 40 Pro 5G, yakın bir zamanda Google Play Desteklenen cihazlar listesinde göründü. X6851 model numarası ile listelenen cihaz, MediaTek'in Dimensity 7020 yonga seti üzerinde çalışacak ve 8 GB'a kadar RAM ile gelecek. Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 1080 × 2436 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve ek olarak TUV Rheinland sertifikası da alan cihaz bu sertifikaya göre 5.000mAh batarya ile piyasaya sürülecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.