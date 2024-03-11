Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Şimdilerde Note 40 serisi üzerinde çalışan Infinix, seriyi dört cihaz üzerinden planlıyor. Note 40, Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro Plus 5G'den oluşması beklenen seriden Note 40 Pro 4G ve 5G ise yakın bir zamanda Google Play Console'da ortaya çıktı.

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İşte Infinix Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro 4G'nin beklenen özellikleri ve tasarımı:

Infinix Note 40 Pro 5G, yakın bir zamanda Google Play Desteklenen cihazlar listesinde göründü. X6851 model numarası ile listelenen cihaz, MediaTek'in Dimensity 7020 yonga seti üzerinde çalışacak ve 8 GB'a kadar RAM ile gelecek. Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 1080 × 2436 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve ek olarak TUV Rheinland sertifikası da alan cihaz bu sertifikaya göre 5.000mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

Infinix Note 40 Pro'nun 4G versiyonu da X6850 model numarasıyla Play Console veritabanında göründü. Bu liste, akıllı telefonun MediaTek Helio G99 SoC'ye sahip olacağını ve 8 GB'a kadar RAM ile eşleştirilebileceğini ortaya çıkardı. 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olması beklenenen cihaz, serinin diğer üyeleriyle birlikte 18 Mart'ta Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde küresel pazarlarda piyasaya sürülecek.

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Infinix Note 40 Pro 4G ve 5G, Google Play Console'da listelendi