Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil

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Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy M21'in güncellenmiş versiyonunu çıkardı. Galaxy M21s olarak adlandırılan cihaz 159.2 x 75.1 x 8.9 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 191 gram.

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Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlükte (1080 x 2340 piksel) 6.4 inç S-AMOLED Infinity-U ekran var. Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alan cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart deseği olduğunu da belirtelim.

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Samsung Galaxy M21s, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ön kamera içeriyor. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut.

Fiyat etiketi de açıklandı

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh bataryasından alan cihaz Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C portu olarak sıralayabiliriz.

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Samsung Galaxy M21s, siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Akıllı telefon Brezilya'da 275 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

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