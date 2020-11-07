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    Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil

    Samsung bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy M21'in yükseltilmiş versiyonunu çıkardı. Galaxy M21s olarak adlandırılan telefon Exynos 9611 yonga seti, üç arka kamera ve 6.000 mAh pille geliyor.
    4 gün
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil
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    Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy M21'in güncellenmiş versiyonunu çıkardı. Galaxy M21s olarak adlandırılan cihaz 159.2 x 75.1 x 8.9 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 191 gram.

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    Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlükte (1080 x 2340 piksel) 6.4 inç S-AMOLED Infinity-U ekran var. Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alan cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart deseği olduğunu da belirtelim.

    Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil
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    Samsung Galaxy M21s, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ön kamera içeriyor. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut.

    Fiyat etiketi de açıklandı

    İhtiyaç duyduğu enerjiyi 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh bataryasından alan cihaz Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C portu olarak sıralayabiliriz.

    Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy M21s, siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Akıllı telefon Brezilya'da 275 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.



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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M21s nedir model adlarının suyu çıktı artık .
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    blackimmo 4 gün ( Mesaj Silindi )
    M31S alacaktım, M31'e kaydım sonra baktım ki M21'de de aynı işlemci var. Samsung cidden kendiyle çok iyi yarışıyor :D
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung alınmaz
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    m31 olmuş bu.
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    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu samsung sözde bu kadar çok model çıkarmayı bırakacaktı
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    dugers (syt dgr) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    M21 ile bir tane fark göremedim. Boşuna çıkmış bir model.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her gün bir model çıkarıyorlar.
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu vakitten sonra 4gb ram olmaz
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    SPeaky 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hakkaten şu Exynos 9611 işlemcisini canları sıkıldıkça üretip bir şeylere koyuyorlar
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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M21s nedir model adlarının suyu çıktı artık .
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