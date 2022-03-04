Samsung Galaxy M23 5G'nin yeni özellikleri ortaya çıktı

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Samsung önümüzdeki günlerde M serisinde Galaxy M23 5G isimli yeni modelini eklemeye hazırlanıyor. Bir aydır hakkında yeni haberler aldığımız Galaxy M23 5G, yakında piyasaya çıkış yapacak. Ancak şimdiden cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy M23 5G hakkında yeni sızıntılar.

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Samsung Galaxy M23 5G Snapdragon işlemciyle geliyor

Samsung Galaxy M23 5G yakında piyasaya sürülecek. Ancak bugün cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızıntılara göre Galaxy M23 5G, gücünü Snapdragon 750 yonga setinden alacak. 6GB RAM bellekle bu işlemciyi destekleyecek olan Galaxy M23 5G, Android 12 tabanlı One UI 4 işletim sistemine sahip olacak.

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2408x1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek olan Samsung Galaxy M23 5G, muhtemelen 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Ek olarak Bluetooth 5.0, microSD kart desteği gibi özellikler de sunacak olan Galaxy M23 5G, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca OIS destekli 50MP'lik ana kamera da cihazın üzerinde yerini alacak.

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