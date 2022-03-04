Samsung Galaxy M23 5G'nin yeni özellikleri ortaya çıktı

Samsung önümüzdeki günlerde M serisinde Galaxy M23 5G isimli yeni modelini eklemeye hazırlanıyor. Bir aydır hakkında yeni haberler aldığımız Galaxy M23 5G, yakında piyasaya çıkış yapacak. Ancak şimdiden cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy M23 5G hakkında yeni sızıntılar.
Samsung Galaxy M23 5G Snapdragon işlemciyle geliyor
Samsung Galaxy M23 5G yakında piyasaya sürülecek. Ancak bugün cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızıntılara göre Galaxy M23 5G, gücünü Snapdragon 750 yonga setinden alacak. 6GB RAM bellekle bu işlemciyi destekleyecek olan Galaxy M23 5G, Android 12 tabanlı One UI 4 işletim sistemine sahip olacak.
2408x1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek olan Samsung Galaxy M23 5G, muhtemelen 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Ek olarak Bluetooth 5.0, microSD kart desteği gibi özellikler de sunacak olan Galaxy M23 5G, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca OIS destekli 50MP'lik ana kamera da cihazın üzerinde yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..