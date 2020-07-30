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    Samsung Galaxy M31s tanıtıldı

    Samsung'un gelişmiş kamera özelikleriyle ve 6.000 mAh'lik dev bataryasıyla dikkat çeken yeni orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy M31s Hindistan'da tanıtıldı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Zeynep Yolcu
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    Samsung Galaxy M31s tanıtıldı
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    Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung kamera yetenekleri ile dikkatleri üzerine toplayan yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Galaxy M31s'i Hindistan'da resmi olarak tanıttı. Galaxy M serisinin en yeni üyesi Galaxy M31s, Galaxy M31'in yenilenmiş, güçlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, 6.5 inç genişliğinde ve Full HD+ çözünürlükte, %91'lik ekran-kasa oranı sunan sAMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan cihaz, 6/8 GB RAM kapasitesi ve microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası"

    Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX682 ana kamera sensörü, 12 MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör, 5 MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir derinlik sensörü ve son olarak 5 MP (f/2.4) çözünürlüğünde bir makro sensör yer alıyor. Ön kamera kısmında ise karşımıza 32 MP (f/2.0) çözünürlük sunan Sony IM616 sensör çıkıyor. Cihazın ön kamerası 4K video kaydını, yavaşlatılmış çekimi, AR Doodle ve AR Emoji uygulamalarını destekliyor.

    Cihazın 6.000 mAh'lik dev bataryasına 25W'lık hızlı şarj desteği sunuyor ve Android 10 tabanlı OneUI 2.1 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak. Cihazın bağlantı kısmına geldiğimizde karşımıza 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C ve 3,5 mm'lik kulaklık jakı çıkıyor. Renk seçeneklerinde de karşımıza Serap Siyahı ve Serap Mavisi olarak adlandırılan iki farklı renk seçeneği çıkıyor.

    Fiyat kısmına da gelecek olursak, Galaxy M31s'in 6 GB RAM'li varyantı yaklaşık 270 dolarlık, 8 GB RAM'li varyantı ise yaklaşık 285 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. 6 Ağustos'ta ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak olan cihazın yakın gelecekte farklı bölgelerde de alıcı bulmaya başlayacağını düşünüyoruz.
     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Severus_Snape 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu en beğenilen
    Su damlası değil delikli ekran var.M30 değil M31'in devam modeli.Bunları geçersek Samsung kedi olalı bir fare tutmuş.Cihaz işlemcisi hariç on numara tam orta seviye cihaz.Ekran çok iyi, kamera başarılı.PUBG orta kalite yüksek fps çalıştırıyor ki bunda gpu 1050 mhz.Isınma sorunu yok.Bataryası uzun ömürlü.97 dkda tam dolum sağlıyor 2 gün gidiyor daha ne istiyorsunuz.NFC var, tasarım güzel.Fiyatıda koy baba 2799 TL sal gitsin çayıra bak neler oluyor.
    Su damlası değil delikli ekran var.M30 değil M31'in devam modeli.Bunları geçersek Samsung kedi olalı bir fare tutmuş.Cihaz işlemcisi hariç on numara tam orta se...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Bunlar da her gün bir tane çıkarıyorlar.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 gün
    Fiyatı iyi olduktan sonra bu cihaz orta sınıf için iyi olmuş diyebilirim
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    intwine 2 gün
    cihaz cidden güzel, baya da sık ama 3500' den aşağı satılmaz.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 gün
    2500-3000 arasında tercih edilecek bir cihaz olmuş. İşlemcisi biraz tırt gibi ama diğer özellikleri orta seviyeyi parçalar
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 gün
    kamerası iyi sanki
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    Severus_Snape 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu en beğenilen
    Su damlası değil delikli ekran var.M30 değil M31'in devam modeli.Bunları geçersek Samsung kedi olalı bir fare tutmuş.Cihaz işlemcisi hariç on numara tam orta seviye cihaz.Ekran çok iyi, kamera başarılı.PUBG orta kalite yüksek fps çalıştırıyor ki bunda gpu 1050 mhz.Isınma sorunu yok.Bataryası uzun ömürlü.97 dkda tam dolum sağlıyor 2 gün gidiyor daha ne istiyorsunuz.NFC var, tasarım güzel.Fiyatıda koy baba 2799 TL sal gitsin çayıra bak neler oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    ~Lion King~ (Fatih ) 2 gün Severus_Snape
    Hahahaha efsane güzel yorum olmuş
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    dimsum (sami asis) 2 gün
    4500 TL olur artık burda😀
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