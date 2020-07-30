Samsung Galaxy M31s tanıtıldı

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Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung kamera yetenekleri ile dikkatleri üzerine toplayan yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Galaxy M31s'i Hindistan'da resmi olarak tanıttı. Galaxy M serisinin en yeni üyesi Galaxy M31s, Galaxy M31'in yenilenmiş, güçlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, 6.5 inç genişliğinde ve Full HD+ çözünürlükte, %91'lik ekran-kasa oranı sunan sAMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan cihaz, 6/8 GB RAM kapasitesi ve microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor.

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Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX682 ana kamera sensörü, 12 MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör, 5 MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir derinlik sensörü ve son olarak 5 MP (f/2.4) çözünürlüğünde bir makro sensör yer alıyor. Ön kamera kısmında ise karşımıza 32 MP (f/2.0) çözünürlük sunan Sony IM616 sensör çıkıyor. Cihazın ön kamerası 4K video kaydını, yavaşlatılmış çekimi, AR Doodle ve AR Emoji uygulamalarını destekliyor.

Cihazın 6.000 mAh'lik dev bataryasına 25W'lık hızlı şarj desteği sunuyor ve Android 10 tabanlı OneUI 2.1 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak. Cihazın bağlantı kısmına geldiğimizde karşımıza 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C ve 3,5 mm'lik kulaklık jakı çıkıyor. Renk seçeneklerinde de karşımıza Serap Siyahı ve Serap Mavisi olarak adlandırılan iki farklı renk seçeneği çıkıyor.

Fiyat kısmına da gelecek olursak, Galaxy M31s'in 6 GB RAM'li varyantı yaklaşık 270 dolarlık, 8 GB RAM'li varyantı ise yaklaşık 285 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. 6 Ağustos'ta ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak olan cihazın yakın gelecekte farklı bölgelerde de alıcı bulmaya başlayacağını düşünüyoruz.



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