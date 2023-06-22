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    Türkiye'ye gelmesi muhtemel Samsung Galaxy M34'ün kilit özellikleri sızdırıldı

    Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefon Galaxy M34 5G, yakında Hindistan'da tanıtılacak. Türkiye'de satışa sunulması muhtemel modelin teknik özellikleri ortaya çıktı.
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    samsung galaxy m34 5g özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni M serisi akıllı telefonu Amazon’da ortaya çıktı. Yakında Hindistan’da tanıtılacak Galaxy M34 5G modelinin tasarımı ile birlikte kilit özellikleri de belli oldu.

    Samsung Galaxy M34 5G beklenen özellikleri

    Galaxy M34 5G telefon, üçlü arka kamerası, kavisli çerçeveleri, yanda parmak izi okuyucusu ile açıkça görülüyor.

    M serisinin yeni üyesi, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan çentikli sAMOLED ekranla gelecek. Arkada 48MP birincil, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Öndeki kamera 13MP olacak. MediaTek’in Dimensity 1080 (Dimensity 7050) işlemcisinden güç alacak telefon, 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak. Telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak. Android 13 OneUI 5.1 ile kutusundan çıkacak telefon, Bluetooth 5.3, WiFi 5 bağlantısını destekleyecek.

    Samsung Galaxy M34 5G beklenen fiyatı

    Mavi ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek Galaxy M34 5G telefonun fiyatının 300 dolar civarında olması bekleniyor.

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