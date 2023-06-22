Türkiye'ye gelmesi muhtemel Samsung Galaxy M34'ün kilit özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy M34 5G beklenen özellikleri
Galaxy M34 5G telefon, üçlü arka kamerası, kavisli çerçeveleri, yanda parmak izi okuyucusu ile açıkça görülüyor.
M serisinin yeni üyesi, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan çentikli sAMOLED ekranla gelecek. Arkada 48MP birincil, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Öndeki kamera 13MP olacak. MediaTek’in Dimensity 1080 (Dimensity 7050) işlemcisinden güç alacak telefon, 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak. Telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak. Android 13 OneUI 5.1 ile kutusundan çıkacak telefon, Bluetooth 5.3, WiFi 5 bağlantısını destekleyecek.
Samsung Galaxy M34 5G beklenen fiyatı
Mavi ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek Galaxy M34 5G telefonun fiyatının 300 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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