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    Samsung Galaxy Watch 6'nın özellikleri sızdırıldı

    Galaxy Watch 6 akıllı saatler, Samsung'un Temmuz ayı Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtacağı yeni cihazlardan biri olacak. Etkinlik öncesi Samsung Watch 6'nın önemli özellikleri ortaya çıktı.
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    samsung galaxy watch 6 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, Samsung’un yeni akıllı saatleri olacak. Samsung Watch 6 nasıl olacak sorusunun yanıtını geçtiğimiz günlerde almıştık. Hemen ardından her iki modelin de Bluetooth ve LTE versiyonlarının fiyatlandırması ortaya çıktı. Şimdi de Watch 6 ailesinin özellikleri sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Watch 6 beklenen özellikleri

    Galaxy Watch 6 serisi, önceki modellere kıyasla daha ince çerçeve ve daha büyük ekrana sahip olacak. 5nm üretim sürecinden geçen Exynos W930 işlemciden güç alacak saatler, 2GB RAM 16GB dahili depolama alanı sunacak.

    Watch 6 40mm modeli 300 mAh batarya, 44mm modeli 425 mAh bataryaya sahip olacak. Kıyaslama açısından, önceki modelde pil kapasitesi 40mm için 284 mAh, 44mm için 410 mAh idi. 43mm ve 47mm kasa boyutuyla gelecek Watch 6 Classic de aynı batarya kapasitesine sahip olacak.

    Watch 6 40mm, grafit ve altın renk seçenekleriyle gelirken, bazı modellerde gümüş renk de olacak. Galaxy Watch 6 serisi, resmî olarak Temmuz ayının sonlarına doğru tanıtılacak. Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 gibi bir dizi yeni cihaz da aynı etkinlikte tanıtılacak.

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