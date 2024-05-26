Samsung Galaxy M53 için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda güncelleme desteği ve güncelleme hızı ile Android pazarında liderlik konumunu alan Samsung, orta ve giriş seviye cihazlarına bile hızlı güncelleme dağıtımı yapıyor. Firma, geçtiğimiz aylarda tanıttığı One UI 6.1 işletim sisteminin dağıtımını yapmaya devam ediyor.

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Galaxy M53 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda birçok Galaxy A ve Galaxy F serisi cihaz için One UI 6.1 dağıtımı yapan Samsung, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy M53 için kullanıma sundu. Şimdilik Güney Amerika ülkelerinde dağıtımı başlayan 2.2GB boyutundaki M536BXXU5EXD3 numaralı işletim sistemi, Nisan 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde küresel olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy M53 modeline herhangi bir yapay zekâ özelliği getirmiyor. Yine de yeni resim ve video düzenleme araçları, işletim sistemi için arayüz özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor. Güncellemeyi olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz.



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