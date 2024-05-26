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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M53 için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

    Son yıllarda güncelleme desteği ile müşterilerinin beğenisini kazanan Samsung, One UI 6.1 dağıtımına devam ediyor. Firma, şimdi de Galaxy M53 için One UI 6.1 dağıtımına başladı.
    Samsung Galaxy M53 Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda güncelleme desteği ve güncelleme hızı ile Android pazarında liderlik konumunu alan Samsung, orta ve giriş seviye cihazlarına bile hızlı güncelleme dağıtımı yapıyor. Firma, geçtiğimiz aylarda tanıttığı One UI 6.1 işletim sisteminin dağıtımını yapmaya devam ediyor. 

    Galaxy M53 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda birçok Galaxy A ve Galaxy F serisi cihaz için One UI 6.1 dağıtımı yapan Samsung, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy M53 için kullanıma sundu. Şimdilik Güney Amerika ülkelerinde dağıtımı başlayan 2.2GB boyutundaki M536BXXU5EXD3 numaralı işletim sistemi, Nisan 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde küresel olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

    Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy M53 modeline herhangi bir yapay zekâ özelliği getirmiyor. Yine de yeni resim ve video düzenleme araçları, işletim sistemi için arayüz özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor. Güncellemeyi olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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