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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy M41'de farklı bir üreticinin OLED ekranını kullanabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy M41 ile bir ilke imza atabilir. Şirket cihazda kullanacağı OLED ekranı farklı bir üreticiden almayı planlıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy M41'de farklı bir üreticinin OLED ekranını kullanabilir
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    Samsung Display, hem Samsung'un kendisi hem de diğer üreticiler için ekran tedarik etmeyi sürdürüyor. Ancak buna rağmen Güney Koreli şirketin, akıllı telefonlarında farklı bir üreticinin OLED ekranlarını kullanmaya başlayacağına yönelik haberler var.

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    Gelen bilgilere göre üçüncü parti OLED ekrana sahip ilk Samsung telefon Galaxy M41 olacak. Cihazda Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.67 inç panel kullanılması bekleniyor. Ekran tedarikçisi ise TCL'ye ait China Star Optoelectronics Technology (CSOT) olacak.

    Samsung, Galaxy M41'de farklı bir üreticinin OLED ekranını kullanabilir
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    BOE de masada

    CSOT'un Xiaomi Mi 10 ve Motorola Edge modellerinde kullanılan OLED ekranları ürettiğini belirtelim. Samsung'un yeni telefonunda bu şirketin ekranlarını kullanmaya karar verdiği bildirilse de aynı ülkenin bir başka büyük panel üreticisi BOE'nin de masada olduğu ifade ediliyor.

    Galaxy M41 önümüzdeki bir kaç ay içerisinde resmiyet kazanacak. Akıllı telefonla ilgili bazı detaylar daha önce internete sızdırılmıştı. Delikli ekranla piyasaya sürülmesi beklenen cihazla ilgili bildiklerimiz şimdilik bununla sınırlı.



    https://www.sammobile.com/news/entry-level-galaxy-m41-to-mark-major-oled-milestone-for-samsung Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 2 sa.
    Boe hani Samsung'un Amoled teknolojisinin teknik detaylarını çalan firmaydı ? Yanlış mı hatırlıyorum
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    evlbleef 2 sa.
    BOE, Apple ve Samsung’un istediği standartları sağlayamıyordu. Daha düşük segment modellerde anlaşabilirler belki.

    Ama diğer üreticiyle anlaşsalar daha iyi olur. TCL, panel konusunda daha güven veren bir firma gibi.
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