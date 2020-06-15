Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran

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Xiaomi, Şubat ayının ortalarında amiral gemisi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de Mi 10 Pro+ isimli bir başka akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor.

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Mi 10 Pro şu anda Xiaomi akıllı telefon portföyünün lideri konumunda. Ancak gelen bilgilere doğruysa cihaz yakında koltuğunu başka bir modele devretmek zorunda kalacak.

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Zoom ve ekran özellikleriyle öne çıkacak

Xiaomi Mi 10 Pro+ hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefondaki ana yeniliklerin 12x optik zoom ve 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran olacağı belirtiliyor. Gücünü ise Snapdragon 865 yonga setinden alacak.

65 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi Mi 10 Pro+ modelindeki ana kamera 108 megapiksel olarak kalacak. Amiral gemisi telefonun çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizchina.com/2020/06/15/xiaomi-mi-10-pro-is-coming-with-12x-optical-zoom-and-120hz-display

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