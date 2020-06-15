Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran

    Xiaomi'nin Mi 10 serisi kapsamında yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Mi 10 Pro+ olarak adlandırılacak cihaz 12x optik zoom ve 120 Hz ekranla gelecek.
    4 sa.
    1,9b
    34
    6
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Şubat ayının ortalarında amiral gemisi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de Mi 10 Pro+ isimli bir başka akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10 daha tanıtılmadan yüzbinlerce kişi satın almak için sıraya girdi

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı"

    Mi 10 Pro şu anda Xiaomi akıllı telefon portföyünün lideri konumunda. Ancak gelen bilgilere doğruysa cihaz yakında koltuğunu başka bir modele devretmek zorunda kalacak.

    Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Zoom ve ekran özellikleriyle öne çıkacak

    Xiaomi Mi 10 Pro+ hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefondaki ana yeniliklerin 12x optik zoom ve 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran olacağı belirtiliyor. Gücünü ise Snapdragon 865 yonga setinden alacak.

    65 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi Mi 10 Pro+ modelindeki ana kamera 108 megapiksel olarak kalacak. Amiral gemisi telefonun çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.gizchina.com/2020/06/15/xiaomi-mi-10-pro-is-coming-with-12x-optical-zoom-and-120hz-display Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 2 sa.
    1000 euro pro modeliydi zaten, bunu xperia 1 mark 2 ile mi kapıştıracak bunlar?. Hiç bir telefona bu kadar çok para verilmemeli.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 3 sa.
    ÇÖP DİYENLER +

    Zaten 10 bin TL verecek adam iphone alır abi niye şayomi alsın biraz f/p amiral gemisi yapın mi 6, mi 8 gibi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 3 sa.
    xiaomi eski samsungun izinden gitmeye çalışıyor tehlikeli.

    redmi 9s
    redmi 9
    redmi 9a
    redmi 9c
    redmi note 9
    redmi Note 9 pro
    redmi Note 9 pro max

    Mi Note 10 lite
    Mi note 10
    Mi note 10 pro

    Mi 10 Lite
    Mi 10 Lite zoom
    Mi 10
    Mi 10 pro
    Şimdi de Mi 10 pro+
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    JINTON (Halil Furkan AKTAŞ) 3 sa.
    Yok bu alınmaz. Pro Plus Über Mega Ultra Hiper modeli gelsin onu alırız.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 4 sa.
    Az bekleyip Pro+ X W Premium Deluxe modeli alınabilir.
    Xiaomi hem fiyat hem model çeşitliliğinde çıldırdı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SPeaky 4 sa.
    Hemen gelse de tüm aileye alıversem zaten tam f/p telefonu. Çok bir şey değil Mi 10 9k'dan çıktıysa bu da 10-11k'ya falan gelir. Ama servisi falan yok onu napcaz ki neyse atarım yenisini alırım
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran) 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran Sonraki Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı 5 sa. 2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda 5 sa. Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız" 5 sa. Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı 6 sa. WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı 7 sa. Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu 7 sa. Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı 8 sa. Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu 8 sa. Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası 9 sa. Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler 9 sa. 3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor 10 sa. EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor 10 sa. Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın 11 sa. 2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi 11 sa. iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı 12 sa. Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor 12 sa. Huawei MateBook 13 2020 inceleme | MacBook Air katili mi ? 12 sa. Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu 13 sa. Çin, Nesnelerin İnterneti’ni uzaydan yönetecek 14 sa. Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi