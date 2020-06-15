Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran

Xiaomi, Şubat ayının ortalarında amiral gemisi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de Mi 10 Pro+ isimli bir başka akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10 daha tanıtılmadan yüzbinlerce kişi satın almak için sıraya girdi
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Mi 10 Pro şu anda Xiaomi akıllı telefon portföyünün lideri konumunda. Ancak gelen bilgilere doğruysa cihaz yakında koltuğunu başka bir modele devretmek zorunda kalacak.
Zoom ve ekran özellikleriyle öne çıkacak
Xiaomi Mi 10 Pro+ hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefondaki ana yeniliklerin 12x optik zoom ve 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran olacağı belirtiliyor. Gücünü ise Snapdragon 865 yonga setinden alacak.
65 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi Mi 10 Pro+ modelindeki ana kamera 108 megapiksel olarak kalacak. Amiral gemisi telefonun çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
https://www.gizchina.com/2020/06/15/xiaomi-mi-10-pro-is-coming-with-12x-optical-zoom-and-120hz-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Zaten 10 bin TL verecek adam iphone alır abi niye şayomi alsın biraz f/p amiral gemisi yapın mi 6, mi 8 gibi
redmi 9s
redmi 9
redmi 9a
redmi 9c
redmi note 9
redmi Note 9 pro
redmi Note 9 pro max
Mi Note 10 lite
Mi note 10
Mi note 10 pro
Mi 10 Lite
Mi 10 Lite zoom
Mi 10
Mi 10 pro
Şimdi de Mi 10 pro+
Xiaomi hem fiyat hem model çeşitliliğinde çıldırdı.