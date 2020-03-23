Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı

    Samsung önümüzdeki aylarda piyasaya sürmek üzere yeni bir orta sınıf telefon hazırlıyor. Galaxy M51 olarak adlandırılan cihazın render görselleri ve teknik özellikleri internete düştü.
    11 sa.
    965
    22
    5
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy M51 olarak adlandırılması beklenen cihazın render görüntüleri ve özellikleri internete sızdırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda

    Akıllı telefon 6.5 inç Infinity-O ekran taşıyacak. Bu da ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasını içeren küçük bir delik olacağı anlamına geliyor. Şu an için cihazla ilgili çok az sayıda bilgi var.

    Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy M51'in Snapdragon 662 veya Snapdragon 720G yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. En az 6 GB RAM'e sahip olacağı belirtilen telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

    Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Yayınlanan görsellerden de anlaşılabileceği üzere arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulunacak. Ayrıca üçlü arka kamera sistemi, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek.

    Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy M51'in önümüzdeki aylarda 250 dolar gibi bir fiyat etiketi ile resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefon Redmi ve Realme gibi markaların aynı segmentteki modelleriyle sıkı bir rekabete girecek.



    https://pigtou.com/blogs/android/exclusive-first-live-images-of-samsung-galaxy-m51 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    r.yilmaz4545 (rahmi yılmaz) 14 dk.
    Kim sızdırdı acaba millet canının derdine düşmüş :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yolyordam35 (yol yordam) 52 dk.
    720g + 6.000mah pil + amoled ekran?



    aman tanrım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 8 sa. Cool Storm
    A71 var o skalada. Çıkış fiyatı yüksel olsa da 2600-2700 bandında dengeleneceğini düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 11 sa.
    SD 720G işlemciyle türkiye pazarında 2500 liraya satılırsa bu senenin en çok satan telefonu olur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 9 sa. Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı 9 sa. Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu 9 sa. App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri 10 sa. Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı Sonraki Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi 12 sa. Lexar’dan Huawei cihazları için NM kartlar 12 sa. Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması 13 sa. Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor 13 sa. Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın 14 sa. Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak 14 sa. Boeing, koronavirüs salgınının sarstığı havacılık sektörü için 60 milyar dolar yardım talep etti 15 sa. Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu 15 sa. Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi? 16 sa. Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı 16 sa. Google Podcasts tasarımı beklenen özelliklerle yenilendi 17 sa. 5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G 17 sa. TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi 17 sa. Mountain Everest, yapısı ve özellikleri sektör için yeni şeyler getiriyor 18 sa. Energy Sistem DJ2'yi denedik "Renkli, uygun fiyatlı, segmentinde farklı" 18 sa. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri 18 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme 19 sa. nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü 19 sa. Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor 20 sa. Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye PlayStation Store'da Tüm İndirimler Kaldırıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Tomb Raider ve Lara Croft and the Temple of Osiris Steam'de Üc...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim