Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy M51 olarak adlandırılması beklenen cihazın render görüntüleri ve özellikleri internete sızdırıldı.

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Akıllı telefon 6.5 inç Infinity-O ekran taşıyacak. Bu da ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasını içeren küçük bir delik olacağı anlamına geliyor. Şu an için cihazla ilgili çok az sayıda bilgi var.

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Galaxy M51'in Snapdragon 662 veya Snapdragon 720G yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. En az 6 GB RAM'e sahip olacağı belirtilen telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

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Muhtemel fiyatı da belli oldu

Yayınlanan görsellerden de anlaşılabileceği üzere arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulunacak. Ayrıca üçlü arka kamera sistemi, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek.

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Samsung Galaxy M51'in önümüzdeki aylarda 250 dolar gibi bir fiyat etiketi ile resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefon Redmi ve Realme gibi markaların aynı segmentteki modelleriyle sıkı bir rekabete girecek.

https://pigtou.com/blogs/android/exclusive-first-live-images-of-samsung-galaxy-m51

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