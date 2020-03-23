Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak

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Samsung Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasına daha aylar var ancak amiral gemisi telefonla ilgili detaylar internete sızmaya devam ediyor.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy Note 20'nin bazı karakteristik özellikleri dışında Galaxy S20'den çok farklı olmayacağını söyledi.

Bu iddia XDA-Developers internet sitesinin editörü Max Weinbach tarafından da doğrulandı. Kendisi Galaxy Note 20'nin, köşeli tasarım ve S Pen kalem dışında Galaxy S20 ile aynı olacağını söylüyor.

Galaxy Note 20 serisinin muhtemel özellikleri

Bu bilgiler ışığında Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.4 - 6.9 inç Super AMOLED ekran, 5G özellikli Exynos 990 - Snapdragon 865 işlemci ve 16 GB'a kadar RAM ile geleceğini söyleyebiliriz.

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Akıllı telefonların ayrıca 108 megapiksel ana sensör içeren çoklu arka kamera sistemi ve 4000 - 5000 mAh'lik bataryalara sahip olması bekleniyor.

Son olarak Samsung'un en yeni One UI 2.5 arayüzünü ilk kez Galaxy Note 20 serisi ile birlikte kullanıma sunacağını da ekleyelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1241194795327864832

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