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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak

    Samsung'un Ağustos ayında tanıtmayı planladığı bir sonraki Note serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Note 20'nin Galaxy S20'den çok farklı olmayacağı bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak
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    Samsung Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasına daha aylar var ancak amiral gemisi telefonla ilgili detaylar internete sızmaya devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G"

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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy Note 20'nin bazı karakteristik özellikleri dışında Galaxy S20'den çok farklı olmayacağını söyledi.

    Bu iddia XDA-Developers internet sitesinin editörü Max Weinbach tarafından da doğrulandı. Kendisi Galaxy Note 20'nin, köşeli tasarım ve S Pen kalem dışında Galaxy S20 ile aynı olacağını söylüyor.

    Galaxy Note 20 serisinin muhtemel özellikleri

    Bu bilgiler ışığında Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.4 - 6.9 inç Super AMOLED ekran, 5G özellikli Exynos 990 - Snapdragon 865 işlemci ve 16 GB'a kadar RAM ile geleceğini söyleyebiliriz.

    Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak
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    Akıllı telefonların ayrıca 108 megapiksel ana sensör içeren çoklu arka kamera sistemi ve 4000 - 5000 mAh'lik bataryalara sahip olması bekleniyor.

    Son olarak Samsung'un en yeni One UI 2.5 arayüzünü ilk kez Galaxy Note 20 serisi ile birlikte kullanıma sunacağını da ekleyelim.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1241194795327864832 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    murettep (çetin ) 6 dk.
    Exynos 990 olacaksa direkt pas geçilmesi gereken bir telefon olur. Olacaksa söylesinler de S20 rezaleti yüzünden note20 bekleyecek varsa gidip iphone 11, mi10, find x2 falan baksın millet.
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    DH Misafiri 12 dk.
    Exynos 990 İphone 11'den daha güçlü. Daha iyi GPU ve Lpddr5 ram var. Eski exynos ile karıştırmayın
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    borukuzen (faruk puka) 47 dk.
    S 20 serisindeki sadece düz ekran ile gelmesi güzel olur.



    Note 9 ve Note 10'un tasarımı güzeldi ama S 20 serisi arka tasarımla gelirse çok kötü bir tercih olur.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Exynos 990 rezaleti ile Turkiye'ye gelmesinler !
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