Samsung Galaxy M54'ün özellikleri şekilleniyor: Pil kapasitesi ve işlemcisi belli oldu!

Samsung ürünleri konusunda yaptığı haberlerle ön plana çıkan SamMobile ise bu yeni ürünün bu yılın son günlerinde veya önümüzdeki yılın ilk günlerinde kullanıcılarla buluşturulacağını düşünüyor.
6,000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacağı söylenen M54 etiketli bu cihazın Snapdragon 888 isimli işlemci ile donatılacağı açıklandı. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacağı iddia edilen Güney Kore menşeli akıllı telefonun özellikleri ortaya çıkmaya başladı.
Samsung Galaxy M54 özellikleri (resmî değil)
- Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED
- Ekran yenileme / Ekran tazeleme hızı: 90 Hz
- Boyut ve ağırlık: 164 x 75 x 7 mm ve 175 g
- İşletim sistemi: Android 13
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 GB
- Hafıza: 128 GB
- Arka kamera: 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 4K video kayıt
- Ön kamera: 32 MP Selfie ve 4K video kayıt
- Batarya: 6000 mAh ve 25W hızlı şarj
- Bağlantı: GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C
Samsung Galaxy M54 özellikleri hakkında bilinenler şimdilik bunlar. Yayımlanan bilgilerin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Siz bu telefonu satın alır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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