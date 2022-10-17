Samsung Galaxy M54'ün özellikleri şekilleniyor: Pil kapasitesi ve işlemcisi belli oldu!

Samsung Galaxy M54 için bekleyen kullanıcılar The Pixel isimli bir YouTube kanalının verdiği bilgiler ile bilgilendirildi. Çıkış vakti henüz belli olmayan bu modelin 30 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Samsung ürünleri konusunda yaptığı haberlerle ön plana çıkan SamMobile ise bu yeni ürünün bu yılın son günlerinde veya önümüzdeki yılın ilk günlerinde kullanıcılarla buluşturulacağını düşünüyor.

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6,000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacağı söylenen M54 etiketli bu cihazın Snapdragon 888 isimli işlemci ile donatılacağı açıklandı. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacağı iddia edilen Güney Kore menşeli akıllı telefonun özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

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Samsung Galaxy M54 özellikleri (resmî değil)

Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED

6.67 inç, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED Ekran yenileme / Ekran tazeleme hızı: 90 Hz

90 Hz Boyut ve ağırlık: 164 x 75 x 7 mm ve 175 g

164 x 75 x 7 mm ve 175 g İşletim sistemi: Android 13

Android 13 İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Hafıza: 128 GB

128 GB Arka kamera: 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 4K video kayıt

64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 4K video kayıt Ön kamera: 32 MP Selfie ve 4K video kayıt

32 MP Selfie ve 4K video kayıt Batarya: 6000 mAh ve 25W hızlı şarj

6000 mAh ve 25W hızlı şarj Bağlantı: GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C

Samsung Galaxy M54 özellikleri hakkında bilinenler şimdilik bunlar. Yayımlanan bilgilerin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Siz bu telefonu satın alır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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Samsung Galaxy M54 özellikleri ile sahada: Pil kapasitesi ne?