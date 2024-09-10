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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Note 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise, Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modellerinin bazı özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı

Geçtiğimiz saatlerde Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Wang, Redmi Note 14 modellerinin IP68 derecesine sahip olmaya devam edeceğini doğruladı. Hatırlamak gerekirse geçen yılki Redmi Note 13 Pro+, IP68 ile gelirken, Note 13 Pro ve Note 13, IP54 derecesiyle satışa sunulmuştu.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Redmi Note 14 Pro+ muhtemelen IP68 derecesi ile karşımıza çıkacak. Note 14 Pro'nun ise aynı IP derecesini paylaşıp paylaşmayacağı belirsiz. Ayrıca yetkili isim, Redmi Note 14 modellerinin dayanıklılık ve pil ömrü gibi bölümlerde önemli iyileştirmeler sunacağını söylüyor.

Bunun detayları ise açıklanmadı. Ancak geçen yılki Note 13 Pro, 67W şarj desteğine sahip 5.100mAh pile sahipti. 13 Pro+ ise 120W şarj desteğine sahip biraz daha küçük 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Bu bağlamda Xiaomi'nin Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinde daha büyük piller sunma olasılığı var.

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Son raporlara göre, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+, kavisli kenarlara sahip 1.5K 120Hz OLED ekrana ve arkada 50MP üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Pro modelin yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Pro+ sürümünde ise 90W şarj ve kuvvetle muhtemel Dimensity 7350 platformu ile karşılaşacağız.

Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sızan bilgiler serinin Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.

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Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı