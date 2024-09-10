Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı
Geçtiğimiz saatlerde Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Wang, Redmi Note 14 modellerinin IP68 derecesine sahip olmaya devam edeceğini doğruladı. Hatırlamak gerekirse geçen yılki Redmi Note 13 Pro+, IP68 ile gelirken, Note 13 Pro ve Note 13, IP54 derecesiyle satışa sunulmuştu.
Bunun detayları ise açıklanmadı. Ancak geçen yılki Note 13 Pro, 67W şarj desteğine sahip 5.100mAh pile sahipti. 13 Pro+ ise 120W şarj desteğine sahip biraz daha küçük 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Bu bağlamda Xiaomi'nin Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinde daha büyük piller sunma olasılığı var.
Son raporlara göre, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+, kavisli kenarlara sahip 1.5K 120Hz OLED ekrana ve arkada 50MP üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Pro modelin yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Pro+ sürümünde ise 90W şarj ve kuvvetle muhtemel Dimensity 7350 platformu ile karşılaşacağız.
Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sızan bilgiler serinin Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.