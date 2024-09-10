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    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Redmi Note 14 serisi netleşmeye başladı. Bugünse Xiaomi, Redmi Note 14 serisinin modelinin bazı özelliklerini doğrulandı.
    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Note 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise, Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modellerinin bazı özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı

    Geçtiğimiz saatlerde Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Wang, Redmi Note 14 modellerinin IP68 derecesine sahip olmaya devam edeceğini doğruladı. Hatırlamak gerekirse geçen yılki Redmi Note 13 Pro+, IP68 ile gelirken, Note 13 Pro ve Note 13, IP54 derecesiyle satışa sunulmuştu.

    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Redmi Note 14 Pro+ muhtemelen IP68 derecesi ile karşımıza çıkacak. Note 14 Pro'nun ise aynı IP derecesini paylaşıp paylaşmayacağı belirsiz. Ayrıca yetkili isim, Redmi Note 14 modellerinin dayanıklılık ve pil ömrü gibi bölümlerde önemli iyileştirmeler sunacağını söylüyor. 

    Bunun detayları ise açıklanmadı. Ancak geçen yılki Note 13 Pro, 67W şarj desteğine sahip 5.100mAh pile sahipti. 13 Pro+ ise 120W şarj desteğine sahip biraz daha küçük 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Bu bağlamda Xiaomi'nin Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinde daha büyük piller sunma olasılığı var.

    Son raporlara göre, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+, kavisli kenarlara sahip 1.5K 120Hz OLED ekrana ve arkada 50MP üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Pro modelin yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Pro+ sürümünde ise 90W şarj ve kuvvetle muhtemel Dimensity 7350 platformu ile karşılaşacağız. 

    Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sızan bilgiler serinin Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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