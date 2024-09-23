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    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M55s tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung, bütçe dostu Galaxy M serisinin yeni üyesini Hindistan'da tanıttı. Galaxy M55s 5G modeli, M55 özelliklerini daha uygun fiyata sunuyor.                   
    samsung galaxy m55s 5g tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Hindistan'da yeni Galaxy M serisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Galaxy M55s 5G, bu yılın Nisan başlarında piyasaya sürülen Galaxy M55 5G’nin ufak değişiklikler yapılan sürümü. Fiyatlandırma, her iki cihaz arasındaki temel fark. Peki, Galaxy M55s telefon özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy M55s 5G neler sunuyor?

    samsung galaxy m55s 5g özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Yeni Galaxy M55s modeli, Galaxy M55 5G’ye kıyasla biraz farklı bir tasarıma sahip. Dikey hizalanmış arka kamera sensörlerinin olduğu bölümde çizgili ilginç bir tasarıma yer verilmiş. Telefonun ince bir yapısı var. Cihazı döndürdüğümüzde, 6.7 inçlik AMOLED panel bizi karşılıyor. Ekran, FHD+ çözünürlük, 1.000 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi okuyucu ekranda. Ortaya hizalanmış çentikli kısımda 50 MP selfie kamera bulunuyor. Arka kamera kurulumu aynı; 50 MP OIS özellikli ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens. Gece fotoğrafçılığı, ön ve arka kamerayla aynı anda kayıt gibi kamera özellikleri korunuyor.

    Samsung Galaxy M55s 5G, Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. En üst model, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, 45 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile donatılmış. Yazılım tarafında, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve Samsung Knox Vault, Quick Share vb. gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca, aramalarda mikrofonlarla yakalanan sesin kalitesini iyileştiren Ses Odaklama modu var.

    Samsung Galaxy M55s fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy M55s 5G telefonun fiyatı 8 GB + 128 GB varyantı için 240 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB RAM + 256 GB depolama ve 12GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri de mevcut ancak bu modeller için fiyat açıklanmadı. Telefon, 26 Eylül'den itibaren Amazon’da ve Samsung’un resmi sitesinde satışa sunulacak.

    Samsung Galaxy M55s özellikleri

    Samsung Galaxy M55s teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 1080x2400, 1000 nit, 120Hz, Super AMOLED Plus
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (1TB’a kadar microSD ile artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 50MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 802.11ac, USB-C, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm, 180 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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