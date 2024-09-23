Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M55s tanıtıldı: İşte özellikleri

- Samsung Galaxy M55s 5G neler sunuyor?
- Samsung Galaxy M55s fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy M55s özellikleri
- Yorumlar
Samsung Galaxy M55s 5G neler sunuyor?
Samsung Galaxy M55s 5G, Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. En üst model, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, 45 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile donatılmış. Yazılım tarafında, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve Samsung Knox Vault, Quick Share vb. gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca, aramalarda mikrofonlarla yakalanan sesin kalitesini iyileştiren Ses Odaklama modu var.
Samsung Galaxy M55s fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy M55s 5G telefonun fiyatı 8 GB + 128 GB varyantı için 240 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB RAM + 256 GB depolama ve 12GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri de mevcut ancak bu modeller için fiyat açıklanmadı. Telefon, 26 Eylül'den itibaren Amazon’da ve Samsung’un resmi sitesinde satışa sunulacak.
Samsung Galaxy M55s özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2400, 1000 nit, 120Hz, Super AMOLED Plus
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB (1TB’a kadar microSD ile artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 50MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 802.11ac, USB-C, NFC
- Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm, 180 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)