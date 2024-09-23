Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M55s tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Hindistan'da yeni Galaxy M serisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Galaxy M55s 5G, bu yılın Nisan başlarında piyasaya sürülen Galaxy M55 5G’nin ufak değişiklikler yapılan sürümü. Fiyatlandırma, her iki cihaz arasındaki temel fark. Peki, Galaxy M55s telefon özellikleri ile neler sunuyor?

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Samsung Galaxy M55s 5G neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Galaxy M55s modeli, Galaxy M55 5G’ye kıyasla biraz farklı bir tasarıma sahip. Dikey hizalanmış arka kamera sensörlerinin olduğu bölümde çizgili ilginç bir tasarıma yer verilmiş. Telefonun ince bir yapısı var. Cihazı döndürdüğümüzde, 6.7 inçlik AMOLED panel bizi karşılıyor. Ekran, FHD+ çözünürlük, 1.000 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi okuyucu ekranda. Ortaya hizalanmış çentikli kısımda 50 MP selfie kamera bulunuyor. Arka kamera kurulumu aynı; 50 MP OIS özellikli ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens. Gece fotoğrafçılığı, ön ve arka kamerayla aynı anda kayıt gibi kamera özellikleri korunuyor.

Samsung Galaxy M55s 5G, Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. En üst model, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, 45 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile donatılmış. Yazılım tarafında, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve Samsung Knox Vault, Quick Share vb. gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca, aramalarda mikrofonlarla yakalanan sesin kalitesini iyileştiren Ses Odaklama modu var.

Samsung Galaxy M55s fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy M55s 5G telefonun fiyatı 8 GB + 128 GB varyantı için 240 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB RAM + 256 GB depolama ve 12GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri de mevcut ancak bu modeller için fiyat açıklanmadı. Telefon, 26 Eylül'den itibaren Amazon’da ve Samsung’un resmi sitesinde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy M55s özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, 1080x2400, 1000 nit, 120Hz, Super AMOLED Plus

: 6.7 inç, 1080x2400, 1000 nit, 120Hz, Super AMOLED Plus İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (1TB’a kadar microSD ile artırılabilir)

: 128GB, 256GB (1TB’a kadar microSD ile artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 50MP f/2.2

: 50MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi 802.11ac, USB-C, NFC

: Bluetooth 5.3, WiFi 802.11ac, USB-C, NFC Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm, 180 g

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