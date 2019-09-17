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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği

    Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 10'un gözden kaçan 10 özelliğini derledik. Eğer Galaxy Note 10 alıp almamakta kararsız kaldıysanız bu özelliklere göz atmanızda fayda var.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    534
    10
    2
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği
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    Samsung bu sene iki farklı Galaxy Note 10 modeli ile karşımıza çıktı. Küçük ekranlı modele Galaxy Note 10, büyük ekranlı modele ise Galaxy Note 10+ ismini verdi. Telefon, beklenenden daha pahalı fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu. Fiyatını pahalı olması nedeniyle önceki Galaxy Note modelleri kadar konuşulmadı. Telefonun daha az gündeme gelmesiyle, birtakım özellikler gözden kaçtı. Bu yazımızda Galaxy Note 10’un az konuşulan 10 özelliğini derledik.

    25W şarj aleti

    Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerinin kutusundan 25W gücünde hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Rakip telefonların kutu içeriğindeki adaptöre göre bu adaptör oldukça güçlü. Bu adaptör, Galaxy Note 10+’ı 1 saat 10 dakikada şarj ediyor. Note 10+’ın 45W hızlı şarj desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Samsung telefon 

     

    Ön kamerada gece modu

    Samsung telefon modellerinin başarılı özelliklerinden biri olan gece modu fotoğraf kaydı özelliği, bu telefonla birlikte ön kameraya da geliyor. Işığın yetersiz olduğu yerlerde, aydınlık selfie çekebileceksiniz.

    Audio Zoom

    Samsung Galaxy Note 10, video kaydı esnasında zoom yaptığınız bölgedeki sesi ön plana çıkarıyor.

    El yazısını dijital metne dönüştürme

    S-Pen ile el yazısı yazarak oluşturduğunuz notları, dijital metne dönüştürüyor. Bu sayede aldığınız notu E-mail, WhatsApp, Word gibi diğer uygulamalarda değerlendirebiliyorsunuz.

    Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği
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    Wi-Fi 6

    Galaxy Note 10, henüz çok yeni bir teknoloji olan Wi-Fi 6’yı destekliyor. Wi-Fi 6 sayesinde çok sayıda cihazın bağlandığı ağlardaki problemler bir nebze de olsa ortadan kalkıyor. Bağlantı hızı ise önemli ölçüde artıyor.

    Dex

    Samsung Dex sayesinde telefonunuzun hemen hemen tüm fonksiyonlarını bilgisayarda kullanabilmek mümkün. Telefondaki oyunları bilgisayarda oynayabilir, fotoğrafları düzenleyebilir, internette gezinebilir ve video seyredebilirsiniz. Dex özelliğini kullanmak için ekstra bir aksesuara gerek yok, kutudan çıkan USB kabloyu bilgisayarınıza bağlamanız yeterli.

    PC oyunlarını telefondan oynayın

    Samsung’un PlayGalaxy Link adını verdiği özellik sayesinde PC’deki oyunları, kablosuz bağlantı üzerinden telefona aktarabiliyorsunuz. Bu özelliğin işlevsel bir şekilde çalışması için iyi bir internet bağlantısı gerekiyor.

    Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği
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    Windows 10 ‘Telefonunuz’ uygulaması ile uyumlu

    Galaxy Note 10, Microsoft’un ‘Telefonunuz’ isimli uygulaması ile tam uyumlu ilk telefon olma özelliği taşıyor. Herhangi bir kablo bağlantısı olmadan telefonunuza gelen bildirimleri, mesajları ve fotoğrafları Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınızdan görüntüleyebilir ve bildirimlere yanıt verebilirsiniz.

    3D Tarayıcı

    Galaxy Note 10’da kamera sensörlerine ek olarak derinlik algılayıcı 3D ToF sensör bulunuyor. Bu sensör sayesinde nesneleri tarayıp 3 boyutlu sanal modellemesini oluşturabilirsiniz.

    Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği
    Tam Boyutta Gör

    Oyunlar için Dolby Atmos

    Samsung’un önceki modellerinde de bulunan Dolby Atmos for Gaming özelliği sayesinde oyundaki çevresel ses deneyimi üst seviyeye çıkarılıyor. Örneğin bu özellik sayesinde PUBG’de yakındaki rakibin konumunu daha kolay bir şekilde tespit edebilmek mümkün.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mıknatıs20 1 sa.
    Gerçekten bu özellikleri bilmiyorduk.
    Bizi aydınlattığınız için teşekkürler...
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    damn2u 2 sa.
    Satmıyor, satmıyor, satamıyoruzzzzzzz, gel vatandaşşşşş.
    Yanıtla +3
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