Samsung, Galaxy S ailesinin Amerika'da 3 milyonluk satış barajını aştığını duyurdu

Galaxy Tab ile 1 milyonluk satış sayısını aşmayı başaran Samsung, akıllı telefon pazarındaki çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Dallas merkezli Samsung Mobile'dan yapılan açıklama ile firmanın Amerika pazarında Android'li telefon üretiminde liderliğe oturduğu duyruldu.

Gartner'ın verilerini kaynak gösteren Samsung, açıklamasında üçüncü çeyrek itibariyle Amerika'da Android'li telefon pazarında geçtiğimiz seneki %9.2'lik pazar payını %32.1'e yükselterek, Amerika'lı teknoloji severlere Android'li telefon ulaştıran en büyük üretici olduğunu belirtti. Samsung Mobile, elde ettiği bu başarının mimari olaraksa 3 milyonluk satış sayısını aşan Galaxy S ailesini gösterdi.

Samsung Mobile'ın başındaki isim Dale Sohn'da Galaxy S'i tercih eden kullanıcılara teşekkür ederken; gelecek sene Amerika'da (dolayısıyla diğer pazarlar ?) satışa sunacakları ürünler ve yeni servisleri için son derece heyecanlı olduklarını söyledi.