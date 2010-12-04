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Samsung, Galaxy S ailesinin Amerika'da 3 milyonluk satış barajını aştığını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Galaxy Tab ile 1 milyonluk satış sayısını aşmayı başaran Samsung, akıllı telefon pazarındaki çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Dallas merkezli Samsung Mobile'dan yapılan açıklama ile firmanın Amerika pazarında Android'li telefon üretiminde liderliğe oturduğu duyruldu.

Gartner'ın verilerini kaynak gösteren Samsung, açıklamasında üçüncü çeyrek itibariyle Amerika'da Android'li telefon pazarında geçtiğimiz seneki %9.2'lik pazar payını %32.1'e yükselterek, Amerika'lı teknoloji severlere Android'li telefon ulaştıran en büyük üretici olduğunu belirtti. Samsung Mobile, elde ettiği bu başarının mimari olaraksa 3 milyonluk satış sayısını aşan Galaxy S ailesini gösterdi.

 Samsung Mobile'ın başındaki isim Dale Sohn'da Galaxy S'i tercih eden kullanıcılara teşekkür ederken; gelecek sene Amerika'da (dolayısıyla diğer pazarlar ?) satışa sunacakları ürünler ve yeni servisleri için son derece heyecanlı olduklarını söyledi.


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Androidd 8 yıl
Arkadaslar galaxy s almadan once iphone alacaktim...ama su geldi gelmedi kontratsiz satmiyoruz vs vs gibi seylerden biktim ve galaxy s aldim.iyikide Almisim.super cihaz kolay kullanim.applanet market yukledim su an parali uygulamarin %100 bedava.telefonu koyun yan yana inceleyin sonra karar verin
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maestro_34 8 yıl



çevirinden sonra yorumunu birkez daha okuyunca senin dediğini demek istediğini anladım. sanırım..
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DH Misafiri 8 yıl
kesınlıkla galaxy s bugün N8'i sattım galaxy aldım ve zarar ettim dikkat edin kitleniyor ve açılamıyor servisine götürmek gerekiyor işlemcisi çok düşük aman ha aman diyorum iyice araştırın benim gibi tongaya düşmeyin galaxy'nin gözünü sevim.
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maestro_34 8 yıl
Bu nasıl bir Türkçe yazımdır yahu, N8 mi kötü Galaxy S mi anlamak mümkün değil..
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Godolphin 8 yıl
Çok iyi telefon ama kaliteli durmadıgından dış görünümden kaybediyor.
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maliahmet1 8 yıl
tebrik ederim ama bizim ülkedeki servisleri cok kötü yani almayın derim samsung
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Dexxter 8 yıl
sadece amerikada 3 milyon kişi...dünyada herhalde 10 milyona ulaşmıştır...Allah için güzel telefon yaptılar inşallah bunun anlamını kavrarlarda bu telefondan desteklerini çekmezler yeni model çıkınca
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