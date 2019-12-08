Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu

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Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S10 Lite'ın bazı pazarlarda Galaxy A91 ismiyle satılacağı söyleniyor. GFXBench testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu.
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Samsung Galaxy S10 Lite, 2400 x 1800 piksel çözünürlükte 6.7 inç ekranla gelecek. Gücünü, Snapdragon 855 yonga setinden alacak telefon kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
Ocak ayında resmiyet kazanacak
GFXBench'te listelenen cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. Akıllı telefon Geekbench testlerinde ise 742 tek çekirdek, 2.604 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başarmıştı. Galaxy S10 Lite'ın Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.
https://www.ithome.com/0/461/663.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka mı bu? 4742 ve 12604 falan olmasın. 742 olsa duramazsın.
Yakında çekirdek özelleştirmeyi bırakacak Samsung. Ama haberi niyeyse yapılmadı.
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