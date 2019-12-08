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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu

    Ocak ayında resmiyet kazanması beklenen Samsung Galaxy S10 Lite'ın özellikleri netleşiyor. Akıllı telefon bu kez GFXBench testlerinde ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu
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    Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S10 Lite'ın bazı pazarlarda Galaxy A91 ismiyle satılacağı söyleniyor. GFXBench testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı"

    Samsung Galaxy S10 Lite, 2400 x 1800 piksel çözünürlükte 6.7 inç ekranla gelecek. Gücünü, Snapdragon 855 yonga setinden alacak telefon kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

    Ocak ayında resmiyet kazanacak

    GFXBench'te listelenen cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. Akıllı telefon Geekbench testlerinde ise 742 tek çekirdek, 2.604 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başarmıştı. Galaxy S10 Lite'ın Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.ithome.com/0/461/663.htm Yorum Yaz
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    OverClocK1ng 4 gün
    "Akıllı telefon Geekbench testlerinde ise 742 tek çekirdek, 2.604 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başarmıştı."

    Şaka mı bu? 4742 ve 12604 falan olmasın. 742 olsa duramazsın.
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    mustafabarakli23 4 gün
    İşte bu telefon alınır. S855 müthiş gerçekten.
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    japon karınca 4 gün
    855 ile lite olmaz. Koy 730, ekranı 6" civarı olsun, diğer özellikleri s10 ile aynı olsun, sat 3300' e... Ama bunu yaparlarsa s10e satışı azalır ki s10e f/p olması ve kompakt olmasından dolayı en çok sarılan cihazlardan.
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    rambocuk 4 gün
    855 koymaz koysa fiyat yüksek olur
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    kreat 4 gün
    SD 855 ile lite model çıkarıyor beyefendi. Samsung algı mı yapıyor, benim işlemcilerim yanında, 855 ancak lite olur diye



    Yakında çekirdek özelleştirmeyi bırakacak Samsung. Ama haberi niyeyse yapılmadı.
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    Togrul99 4 gün
    Bunun nesi lite? Yani lite tam olarak neresi bunun? Lite dediğin küçük ekranlı biraz kaba ya biraz zayıf yada aynı donanımlı birazcık kırpılmış modeller olur. Bu 6.7 inç snap 855 falan filan. Lite işini Sonyden iyi yapan yoktu. En iyi lite modeller ondaydi oda neredeyse telefon piyasasından silindi.
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    koyunsayar 4 gün
    Bu alet link deki telefonla aynı fiyata çıksa türkler linktekini seçer dünyanın geri kalanı bunu
    m.donanimhaber.com/...
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    erci501 4 gün
    S11 lite olma ihtimali bence daha yüksek
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    coskuncay 4 gün
    Bu nasıl lite
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