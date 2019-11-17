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    Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek

    Güncellenmiş Samsung Kamera uygulaması Galaxy S11'in kamera yetenekleri konusunda bazı ipuçları verdi. Amiral gemisi telefon 8K çözünürlükte video kaydı yapabilecek.
    5 gün
    4,8b
    2
    56
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek
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    Geçtiğimiz hafta One UI 2.0'ın üçüncü beta sürümündeki kodlar sayesinde Samsung Galaxy S11'in 108 megapiksel çözünürlükte kamera ile geleceği ortaya çıkmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı"

    Şimdi ise One UI 2.0'ın dördüncü beta sürümünde yer alan güncellenmiş Samsung Kamera uygulamasında, gelecekte piyasaya sürülecek cihazlar için 8K çözünürlükte video kaydı desteği gibi yeni özellikler keşfedildi.

    Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek
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    Exynos 990 yonga seti de destekliyor

    Muhtemelen, 2020'nin Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S11 işaret ediliyor. Zaten amiral gemisi telefonda kullanılacak Exynos 990 yonga seti saniyede 30 kare hızında 8K video kaydını destekliyor. Dolayısı ile bu yönde bir beklentinin oluşması son derece mantıklı.

    Ayrıca geliştiriciler kodlarda 20:9 en boy oranına ait bazı referanslar buldu. Daha önce Samsung'un böyle bir ekran üzerinde çalıştığı ve Galaxy S11'de kullanacağına yönelik haberler çıkmıştı.



    https://www.xda-developers.com/samsung-camera-app-8k-video-209-aspect-ratio-108mp Yorum Yaz
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    Akbaba89 5 gün en beğenilen
    Ya arkadaş batarya teknolojisi halen 20 yılı aşkındır aynı,8k görüntüyü açacak monitor yok piyasada nasıl bir pazarlama stratejisi bu?
    Yanıtla +30
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    magnagizmo 5 gün
    Jöle efektli 8k video almiyim canim ^^
    Yanıtla +28
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    VS18 5 gün koyunsayar
    Süre sınırı olmasa ne olucak 4Kyı bir açıyorsun bütün efektler devre dışı kalıyor , 8K çekim ekleyene kadar 4Kyı adam etsinler.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    DH Misafiri 2 gün
    Yazılanları okudum bazi arkadaslar olayı kaynatmak istemis bazilarida savunmus. Arkadaslar eski bir samsung yoneticisi olarak soyluyorum samsung sadece turkiye icin cihaz uretmiyor. Global de de bu urunler satiliyor. Biz 4k kullanmiyoruz ama onlarda 4 k yayin yapan kanallara kadar var. Kimisi af den bahsetmis kimisi ios kimisi hdr. Yani bokunu cikartmislar dien bile var. Yapmayin biz uretemiyoruz uretilenede camur basmayalim. Gonul isterdiki bizde uretelim bizide boyle elestirsinler. Eminim bunu uretenlerin bu yorumlari okuyup kahkaha attiyordur. Sunuda soyleyim kotuluyenlerin bir cogu on siparis icin sitelerde ne zaman cikacagini bekliyordur.?? herkese saygilar.

    Milliyetcilikle kalin
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    Yazılımcı Online 4 gün
    8k ya gerek yok, 1080p de 60fps ve sinematik dijital stabilizasyon açıkken cropsuz net çekim yapsın yeter. Ayrıca 4k da 60fps ve eis desteği de olsun mis. Şu an s10 da yok bunlar.
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    Askaparta 4 gün
    Vaaaaaaaaaauuuuuuvvvvvvv ama 8K yok ki.
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    ukyo29 4 gün
    2 yıl sonra takoza dönen cihaz 20k çekse ne olur
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    Krone 4 gün
    4K HDR çekimler yaygınlaşmadan nereye 8K çekiliyor ki ? Depolama ve işleme sorunu da henüz tam anlamıyla aşılabilmiş değil. Artık kamera yerine başka donanımlara ağırlık verilmeli.
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    DH Misafiri 4 gün
    millet instagram soytarısı olduğu için kamera teknolojilerinden başka bişey gelişmez oldu.
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    DH Misafiri 4 gün
    Samsung yine show yapmış 5G de cabası. RIP Iphone
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    Xloud 4 gün
    Samsung yine işe yarar özellikler yerine hava civa şeyler peşinde pazarlama ekibiyle birlikte çalışıyor mühendis takımı
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    BekirHan 4 gün
    Saçmalık ötesi...
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    khaos 4 gün
    Samsung s11 i ancak optimizasyonu iyi yapılmış 5000 mah pil,adam akıllı geliştirilmiş kamera özellikleri (5x optik zoom 4k 60 fps de optik sabitleme,yıllardır tüketiciye yutturduğu mercimek sensörden huawei mate 30 daki gibi çok daha büyük sensör e geçerek ve adamakıllı gece çekimi)ile düşünülebilir/alınabilir bir amiral gemisi telefon haline getirebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sis651 4 gün khaos
    Pili ne kadar büyütsen de ondan enerji alarak çalışacak platformun tasarruflu olması lazım. S10e kullanıyorum. Telefonu kullanırken gayet memnunum pil tüketiminden ama telefonu cebime atınca da sanırsın telefonu hala kullanıyorum gibi bataryayı tüketmeye devam ediyor. Bunun çözümü 10 bin mAh batarya değil, daha tasarruflu bir işlemci altyapısı. Kamera özellikleri aman aman çok umrumda değil ama bu alanda gidilecek daha çok yol var. Mesela 5X optik yakınlaştırma kolay iş ama, o kadar yakınlaştırmaya ihtiyacım yok ki her koşulda. 5X'e kadar değişken yakınlaştırma yapabilen ilgimi çeker. Kamera yazılımı ve görsel işleme tarafında da Huawei ile görüldüğü üzere katedebileceği çok mesafe var. Ama ben bile artık bu zamandan sonra amiral gemisi kovalamaktan vazgeçmek üzereyim. Orta sınıf telefonlar bile daha büyük batarya ve daha düşük güç tüketimleri ile daha zevkli bir telefon deneyimi yaşatacak durumdalar...
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