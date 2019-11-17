Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek

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Geçtiğimiz hafta One UI 2.0'ın üçüncü beta sürümündeki kodlar sayesinde Samsung Galaxy S11'in 108 megapiksel çözünürlükte kamera ile geleceği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı"

Şimdi ise One UI 2.0'ın dördüncü beta sürümünde yer alan güncellenmiş Samsung Kamera uygulamasında, gelecekte piyasaya sürülecek cihazlar için 8K çözünürlükte video kaydı desteği gibi yeni özellikler keşfedildi.

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Exynos 990 yonga seti de destekliyor

Muhtemelen, 2020'nin Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S11 işaret ediliyor. Zaten amiral gemisi telefonda kullanılacak Exynos 990 yonga seti saniyede 30 kare hızında 8K video kaydını destekliyor. Dolayısı ile bu yönde bir beklentinin oluşması son derece mantıklı.

Ayrıca geliştiriciler kodlarda 20:9 en boy oranına ait bazı referanslar buldu. Daha önce Samsung'un böyle bir ekran üzerinde çalıştığı ve Galaxy S11'de kullanacağına yönelik haberler çıkmıştı.

https://www.xda-developers.com/samsung-camera-app-8k-video-209-aspect-ratio-108mp