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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, 2020 yılının Şubat ayında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S11 serisi ile ilgili yeni detaylar su yüzüne çıktı. İşte merak edilenler.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı
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    Samsung'un önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S11 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sızıntılar konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Twitter hesabı Evan Blass (@evleaks), Galaxy S11 cihazlarla ilgili önemli duyumları paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor"

    5 farklı varyantı olacak

    Evan Blass'ın tweet'ine göre Samsung Galaxy S11 serisi beş modelde piyasaya sürülecek. Cihazların 6.4, 6.7 ve 6.9 inç ekranlara sahip olacakları iddia edilirken, küçük ekranlı modellerin 4G ve 5G varyantlarıyla, en büyük ekranlı modelin ise 5G ile geleceği belirtiliyor. Galaxy S11 modellerinin hiçbirinde düz ekran kullanılmayacağı ve kavisli ekrana sahip olacaklarıd a bir başka iddia olarak göze çarpıyor.

    Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

    Geçtiğimiz gün duyurduğumuz üzere XDA geliştiriciler forumunda, Galaxy S11 modellerinin 108 MP çözünürlük sunan kamera ile gelebileceklerine dair bazı kanıtlar da mevcut. Ancak bu söylenti şimdilik varsayımdan ibaret diyebiliriz. Delikli ön kamera ve Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi beklenen Galaxy S11 modellerinin 2020 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yani ekran altı kamera teknolojisini bekleyen kullanıcıların, en azından önümüzdeki yıl için boş yere heyecana kapılmamaları gerektiğini de belirtelim.



    https://twitter.com/evleaks/status/1192975629148475393 Yorum Yaz
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    O.R.A.C.L.E 1 hf.
    3 model iyiydi model saçmalık bence. Ya da 4 model olabilirdi hadi 4G yi araya sıkıştırmak için.

    En güzel girişimdi bence bu seneki S10e modeli. Aynı özellikler ve sadece kamera değişik. Genelde serinin düşük isimlisi performans olarak kısıtlanırdı hep. Burada sadece telefoto kamera çıkartılmıştı. Süper bir pazarlama tekniği oldu bana göre. Ah bir de boştayken pil harcamasa şu exynos. Bakalım s11 7nm işlemcilerle nasıl performans sergileyecek.
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    BekirHan 1 hf.
    Ekranlar giderek büyüyor. Yakında telefonların hepsi tablet boyunda olacak...
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    Guest-8CBACB402 1 hf.
    Appledan 2 yıl geridelerdi işlemcide java script testlerinde ıphone 7 cpusu bile samsungh geçiyordu yeri geldiğinde hız olarak şuanki işlemcileri Iphone xs işlemcisinin baya altında bakın daha onunla rekabet edecek gücü yok.Apple ise tam gaz gidiyor TSMC 5nm cpuyla seneye iphone 12 çıkacak.TSMC ise 2-3 yıla 3nm işlemci üretmeyi planlıyor adamlar tüm sorunları çözmüş Apple’ın yaptığı en akıllıca iş Samsungu bırakıp TSMC ile çalışmak oldu adamlar şuanda intel de dahil rakipsiz olarak dünyanın volt başına en iyi işlemcilerini üretiyor bunun örneğinide görüyorsunuz Iphone 11 Pro işlemcisi çoğu piyasadaki i7 laptoptandan daha hızlı.2020 yılında Macbook Pro için TSMC işlemci üretecek o zaman asıl laptoplardaki performans merak konusu.



    TomsHardware TSMC 3 nm çalışmaları linki adamlar 19.5 milyar dolar yatırım yapmış bu işe.
    tomshardware.com/...

    Anandtechte aynı haberi yapmış.
    anandtech.com/...



    Anadtech’in hazırladığı çok kaliteli bir Iphone 11 Pro Cpu incelemesi biliyorsunuz donanım konusunda otördürler.
    anandtech.com/...
    Yanıtla +2
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    dr20mouse 1 hf.
    Exynos özelleştirilmesi bırakıldıktan sonra olmasa da olur. Keşke GPU işin daha erken çözselerdi çok geç kaldılar.
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    rakanishu 1 hf.
    Tüm varyantların curved olması kötü olur
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    mlhkhy 1 hf. mu5tafa
    Exynos işlemcisi performans olarak kötü değildi gpu ve verimlilik (özellikle pil tüketimi) olarak geride kalıyordu. Yoksa Snapdragon işlemcilere göre performansı daha rekabetçiydi kirin işlemciden de bir tık iyidi ama sorsan Huawei neden kirin kullanıyor denmiyor. Arkadaşlar bırakın artık bu o gelir bu gelir diye senin benim gözle görülür bir farklarda işlemci farkı yok. Adamlar gpu konusunda AMD ile anlaştı ve özel geliştirilmiş çekirdek üretmek yerine direk Arm çekirdekleri üretilen işlemcileri kullanacak Amd gpuları ile aradaki grafik yönünde geride kaldığı farkı kapatacaktır. Keşke Mongoose çekirdekler konusunda daha ısrarcı olup bu yolda Apple'ın Bionic işlemcilere nazaran rekabetçi özel geliştirilmiş işlemciler üretseydi. Apple zaten bir kaç tık iyidi şimdi sadece herkes Arm'ın eline bakacak umarım ufak tefek dokunuşlar yapar ve Amd gpuları ile çok daha iyi seviyede Bionic'e göre daha iyi seviyede rekabetçi işlemci üretirler.
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    mu5tafa 1 hf.
    Samsung exynos dan vazgeçti deniyordu full qualcomm gelir umarım tr ye..
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    interwap 1 hf. mu5tafa
    Özelleştirilmiş çekirdeklerden vazgeçiyor. ARM çekirdeklerini direk kullanacak.
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    barabarabarbara 1 hf.
    4Gyi düşünmeleri güzel olmuş kullanamayacağım bir özellik için fazla para vermezdim
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