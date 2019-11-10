Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

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Samsung'un önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S11 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sızıntılar konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Twitter hesabı Evan Blass (@evleaks), Galaxy S11 cihazlarla ilgili önemli duyumları paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor"

5 farklı varyantı olacak

Evan Blass'ın tweet'ine göre Samsung Galaxy S11 serisi beş modelde piyasaya sürülecek. Cihazların 6.4, 6.7 ve 6.9 inç ekranlara sahip olacakları iddia edilirken, küçük ekranlı modellerin 4G ve 5G varyantlarıyla, en büyük ekranlı modelin ise 5G ile geleceği belirtiliyor. Galaxy S11 modellerinin hiçbirinde düz ekran kullanılmayacağı ve kavisli ekrana sahip olacaklarıd a bir başka iddia olarak göze çarpıyor.

Geçtiğimiz gün duyurduğumuz üzere XDA geliştiriciler forumunda, Galaxy S11 modellerinin 108 MP çözünürlük sunan kamera ile gelebileceklerine dair bazı kanıtlar da mevcut. Ancak bu söylenti şimdilik varsayımdan ibaret diyebiliriz. Delikli ön kamera ve Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi beklenen Galaxy S11 modellerinin 2020 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yani ekran altı kamera teknolojisini bekleyen kullanıcıların, en azından önümüzdeki yıl için boş yere heyecana kapılmamaları gerektiğini de belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1192975629148475393