Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

Samsung'un önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S11 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sızıntılar konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Twitter hesabı Evan Blass (@evleaks), Galaxy S11 cihazlarla ilgili önemli duyumları paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor"
5 farklı varyantı olacak
Evan Blass'ın tweet'ine göre Samsung Galaxy S11 serisi beş modelde piyasaya sürülecek. Cihazların 6.4, 6.7 ve 6.9 inç ekranlara sahip olacakları iddia edilirken, küçük ekranlı modellerin 4G ve 5G varyantlarıyla, en büyük ekranlı modelin ise 5G ile geleceği belirtiliyor. Galaxy S11 modellerinin hiçbirinde düz ekran kullanılmayacağı ve kavisli ekrana sahip olacaklarıd a bir başka iddia olarak göze çarpıyor.
Geçtiğimiz gün duyurduğumuz üzere XDA geliştiriciler forumunda, Galaxy S11 modellerinin 108 MP çözünürlük sunan kamera ile gelebileceklerine dair bazı kanıtlar da mevcut. Ancak bu söylenti şimdilik varsayımdan ibaret diyebiliriz. Delikli ön kamera ve Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi beklenen Galaxy S11 modellerinin 2020 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yani ekran altı kamera teknolojisini bekleyen kullanıcıların, en azından önümüzdeki yıl için boş yere heyecana kapılmamaları gerektiğini de belirtelim.
https://twitter.com/evleaks/status/1192975629148475393 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En güzel girişimdi bence bu seneki S10e modeli. Aynı özellikler ve sadece kamera değişik. Genelde serinin düşük isimlisi performans olarak kısıtlanırdı hep. Burada sadece telefoto kamera çıkartılmıştı. Süper bir pazarlama tekniği oldu bana göre. Ah bir de boştayken pil harcamasa şu exynos. Bakalım s11 7nm işlemcilerle nasıl performans sergileyecek.
TomsHardware TSMC 3 nm çalışmaları linki adamlar 19.5 milyar dolar yatırım yapmış bu işe.
tomshardware.com/...
Anandtechte aynı haberi yapmış.
anandtech.com/...
Anadtech’in hazırladığı çok kaliteli bir Iphone 11 Pro Cpu incelemesi biliyorsunuz donanım konusunda otördürler.
anandtech.com/...