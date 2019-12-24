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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor

    ABD'nin uyguladığı yasaklar sonrasında yeni cihazlarında Google uygulamaları kullanamayacak olan Huawei, bu uygulamaların alternatiflerini Aralık sonuna yetiştirmeye çalışıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor
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    ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye uyguladığı yasaklar, şirketin gelecek planlarını büyük ölçüde etkilemiş olsa da, satışlara yansımış değil. Economic Times'ın raporuna göre şirket cihazlarında kullanımı yasaklanan Google uygulamalarının alternatiflerini geliştiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi"

    Kendi uygulama ekosistemini oluşturacak

    Hintli uygulama geliştiricilerle yoğun bir çalışma yapan Huawei, en popüler Google uygulamalarını Aralık ayı sonuna kadar hazır bir hale getirmeyi hedefliyor. Huawei ve Honor Hindistan CEO'su Charles Peng konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Kendi mobil ekosistemimizi kurmaya çalışıyoruz. Navigasyon, ödemeler, oyun ve mesajlaşma gibi önemli uygulamaların çoğu Aralık ayı sonuna kadar hazır olacak." ifadelerini kullandı.

    Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor
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    Google'ın uygulama ekosisteminin son derece geniş olduğunu göz önünde bulunduran şirket ilk aşamada Google Play Oyunlar, Google Haritalar, Gmail, Google Pay, YouTube ve Google Play Store'un alternatiflerini oluşturmak istiyor. Peng: "Geliştiriciler, içerik ve hizmet sağlayıcılarla uçtan uca bir iş modeli oluşturacağız. Onlara değer sağlayacağız." şeklinde konuşurken, şirketin, devasa bir uygulama ve oyun marketi olan Google Play Store'a rakip oluşturabilmesinin zor ve uzun bir iş olacağı ise su götürmez bir gerçek.



    https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/huawei-oppo-woo-developers-with-global-funds-to-build-mobile-services-ecosystem-in-india/72932958 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    akademici 1 sa.
    ülke insanı olarak her yapılana olmaz demek bizim alışkanlığımız.olmaz diyen arkaşlar çok demeyim sahibiler bu konularda galiba.olmaz demektense zor demeleri biraz daha mantıklı olur zannedersem.10 yıl önce android mi var dı?onun yerine nokia v.b.sistemler vardı bir 10 yıl sonrada neyin olup neyin olmayacağını zaman gösterecek.
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    smart1978 2 sa.
    Samsung ta yapar mi SIRF Turkiye icin ? Yoksa Samsung Huawei ile mi anlasir Turkiye icin ? :) ...


    Huawei bu tur adimlari cok onceden atmasi ve son haliyle hizmete sunmaliydi. Olmadi ...


    Zaten alternatif icerik olamaz kim umursar Cin veya Rus icerikleri ? ( Elbette Rusca Cince bilen ve o kulture yatkin olanlar haric... )
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    koyunsayar 2 sa.
    S11 almak için sabırsızlanıyorum .
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    FatihAsl 2 sa.
    Umarım sağlam bir alternatif ortaya çıkar. tekel haksız rekabete sebep oluyor.
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    Amd64x2 2 sa.
    YouTube alternatifi nasıl olacak anlayamadım, mesela adı zutturuTube olan bir app yazıp içerikleri youTube'dan mı çekecek yoksa kendi video paylaşım ortamlarını mı oluşturacaklar?
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    MustafaC53 3 sa.
    Bu ne cesaret yiğidim. Tabii sağlam bi teknoloji casusluğu yaptılarsa neden olmasın.
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