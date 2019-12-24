Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor

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ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye uyguladığı yasaklar, şirketin gelecek planlarını büyük ölçüde etkilemiş olsa da, satışlara yansımış değil. Economic Times'ın raporuna göre şirket cihazlarında kullanımı yasaklanan Google uygulamalarının alternatiflerini geliştiriyor.

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Kendi uygulama ekosistemini oluşturacak

Hintli uygulama geliştiricilerle yoğun bir çalışma yapan Huawei, en popüler Google uygulamalarını Aralık ayı sonuna kadar hazır bir hale getirmeyi hedefliyor. Huawei ve Honor Hindistan CEO'su Charles Peng konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Kendi mobil ekosistemimizi kurmaya çalışıyoruz. Navigasyon, ödemeler, oyun ve mesajlaşma gibi önemli uygulamaların çoğu Aralık ayı sonuna kadar hazır olacak." ifadelerini kullandı.

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Google'ın uygulama ekosisteminin son derece geniş olduğunu göz önünde bulunduran şirket ilk aşamada Google Play Oyunlar, Google Haritalar, Gmail, Google Pay, YouTube ve Google Play Store'un alternatiflerini oluşturmak istiyor. Peng: "Geliştiriciler, içerik ve hizmet sağlayıcılarla uçtan uca bir iş modeli oluşturacağız. Onlara değer sağlayacağız." şeklinde konuşurken, şirketin, devasa bir uygulama ve oyun marketi olan Google Play Store'a rakip oluşturabilmesinin zor ve uzun bir iş olacağı ise su götürmez bir gerçek.

https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/huawei-oppo-woo-developers-with-global-funds-to-build-mobile-services-ecosystem-in-india/72932958