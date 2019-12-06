Samsung Galaxy S11+ modeli 5.000 mAh batarya ile gelebilir

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre Galaxy S11+ 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek.

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Kullanıcıları memnun edecek gelişme

İddialara konu olan bataryanın, geçtiğimiz ay yayınlanan Geekbench testleri sırasında Galaxy S11+ modelinde gördüğümüz SM-G988 model numarasına karşılık gelen EB-BG988ABY model numarasını taşıdığı belirtiliyor. Pilin ise minimum 4.855 mAh kapasite sunan, 5.000 mAh kapasiteye sahip olduğu belirtilmiş. Bu da bataryanın, Samsung'un sunduğu en yüksek kapasiteli piller arasında olduğunu gösteriyor.

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Samsung'un şu an Galaxy M20 ve M30 akıllı telefon modelleri 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy M30'un ise 6.000 mAh pille geldiğini belirtmemiz gerek. Bu gelişme artık şirketin amiral gemisi modellerinde de yüksek pil kapasiteleri sunacağının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/dit-is-de-5000-mah-batterij-van-de-samsung-galaxy-s11-plus/