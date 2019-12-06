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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11+ modeli 5.000 mAh batarya ile gelebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11+ modelinin 5.000 mAh kapasiteli pille geleceği iddia ediliyor.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S11+ modeli 5.000 mAh batarya ile gelebilir
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    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre Galaxy S11+ 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek.

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    Kullanıcıları memnun edecek gelişme

    İddialara konu olan bataryanın, geçtiğimiz ay yayınlanan Geekbench testleri sırasında Galaxy S11+ modelinde gördüğümüz SM-G988 model numarasına karşılık gelen EB-BG988ABY model numarasını taşıdığı belirtiliyor. Pilin ise minimum 4.855 mAh kapasite sunan, 5.000 mAh kapasiteye sahip olduğu belirtilmiş. Bu da bataryanın, Samsung'un sunduğu en yüksek kapasiteli piller arasında olduğunu gösteriyor.

    Samsung Galaxy S11+ modeli 5.000 mAh batarya ile gelebilir
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    Samsung'un şu an Galaxy M20 ve M30 akıllı telefon modelleri 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy M30'un ise 6.000 mAh pille geldiğini belirtmemiz gerek. Bu gelişme artık şirketin amiral gemisi modellerinde de yüksek pil kapasiteleri sunacağının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.



    https://www.galaxyclub.nl/nieuws/dit-is-de-5000-mah-batterij-van-de-samsung-galaxy-s11-plus/ Yorum Yaz
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    scan 6 gün en beğenilen
    Tüm pazarlara SD işlemci ile neden sunmazlar anlamıyorum. Exynosların pil performansı SD den kötü genelde. SD işlemci ile 5000 mah baya iş görür
    Yanıtla +8
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    DH Misafiri 3 gün
    copyright-patent haklari ve yaptiklari uluslar arasi anlasmalar yuzunden. (avrupa, amerika, asya)
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    DH Misafiri 3 gün
    S10 Plus'ta ben telefonu sabah 09.00'da şarjdan çıkartıyorum. Gün içinde bazı basit oyunları oynuyorum, telefonla konuşuyorum, mail alıyorum-gönderiyorum, WhatsApp zaten hep açık, e fotoğraf da çekiyorum, bu halde tüm gün şarj etmeden kullandığımda, iş çıkış saati 18.00 gibi şarjım %25-30'larda oluyor. Gece dışarı çıkacaksam 20-30 dakika şarja takıyorum, geceyi çıkartıyor. Özetle 4100'de böyle ise 5000 mAh gece geç saate kadar rahat götürür. Tabi bu oynadığınız oyunların türüne ve diğer kullanım şekillerine göre farklılık gösterebilir.
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    ironman 5 gün
    SD işlemci ile Türkiye pazarına girmezse almayalım bizde
    SD 865 bayağı iyi işlemci. İnsanımız çıkar çıkmaz atlıyor bi beklese
    bir kaç ay almadan....
    Sonuç ne olur merak ederiz...
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    java 5 gün
    Daha önce kullandığım S9+'ta 3500 mAh pil vardı günü (sabah 8 akşam 6) zor çıkarıyordu bazen yetmiyordu ama şu an kullandığım 3046 mAh pile sahip 11 Pro sabahtan akşama %50 civarı pil kalıyor... Hatta bazen çok yoğun youtube izlemezsem 2 gün bile yetiyor... Gün içi tüm tüketimim Turkcell 4.5G ile üstelik, wifi bile değil...
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    KaanDE34 6 gün
    Youtube basligi ; Yine müsterimizin cebinde telefon patlattik. telefonla birlikte yaninda versinler bi kamyon aküsü onlarda rahat etsin bizde.
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    barabarabarbara 6 gün
    Zahmet oldu ya
    Yanıtla +2
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    scan 6 gün en beğenilen
    Tüm pazarlara SD işlemci ile neden sunmazlar anlamıyorum. Exynosların pil performansı SD den kötü genelde. SD işlemci ile 5000 mah baya iş görür
    Yanıtla +8
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