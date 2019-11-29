Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti

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Merakla beklenen Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun kılıf görselleri internete düştü.

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Bu tür sızıntıların kaynağı genellikle kılıf üreticileri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni telefonlar piyasaya sürülmeden önce maketlerini kullanarak kılıf tasarladıkları için, cihazlar çıktığında bu aksesuarlar da satışa hazır durumda oluyor.

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Kamera tasarımı beğenilmedi

Yayınlanan görseller daha önce paylaşılan tasarımın gerçek olduğunu doğruladı. Zira kılıfın arka tarafında büyük dikdörtgen bir kamera boşluğunun bırakıldığını görüyoruz.

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Samsung Galaxy S11 Plus'ın beşli kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ancak kamera modülü, sensörlerin yerleşimi ve genel görünüm açısından "çirkin" bulunmuştu. Kılıf görsellerine bakılırsa bu tasarımın hayata geçirilme ihtimali hayli yüksek.

http://www.slashleaks.com/l/galaxy-s11-plus-case-matches-previously-leaked-design