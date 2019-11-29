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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti

    Kısa bir süre önce Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımını açığa çıkaran yüksek kaliteli görseller yayınlanmıştı. Akıllı telefon için hazırlanan kılıflar tasarımın doğru olduğunu onaylıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti
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    Merakla beklenen Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun kılıf görselleri internete düştü.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı"

    Bu tür sızıntıların kaynağı genellikle kılıf üreticileri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni telefonlar piyasaya sürülmeden önce maketlerini kullanarak kılıf tasarladıkları için, cihazlar çıktığında bu aksesuarlar da satışa hazır durumda oluyor.

    Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti
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    Kamera tasarımı beğenilmedi

    Yayınlanan görseller daha önce paylaşılan tasarımın gerçek olduğunu doğruladı. Zira kılıfın arka tarafında büyük dikdörtgen bir kamera boşluğunun bırakıldığını görüyoruz.

    Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S11 Plus'ın beşli kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ancak kamera modülü, sensörlerin yerleşimi ve genel görünüm açısından "çirkin" bulunmuştu. Kılıf görsellerine bakılırsa bu tasarımın hayata geçirilme ihtimali hayli yüksek.



    http://www.slashleaks.com/l/galaxy-s11-plus-case-matches-previously-leaked-design Yorum Yaz
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    Relax Relax 3 dk.
    Sony'ye anlasızla sempati duymaya başladım. En azından birilerine benzemeye çalışmıyor. Kendi bildiğini yapıyor.
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    DokuzKuyrukluTilki 9 dk.
    Bu ne lan!?
    Yanıtla +2
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    Whippoorwill 9 dk.
    Apple'dan daha kötü ne yapsak diye düşünüp bunu yaptılar galiba. Başka açıklaması yok.
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