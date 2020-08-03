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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı

    Samsung, amiral gemisi telefon satışlarını artırmak için daha düşük özellikli bir Galaxy S20 versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan görüntü, telefona ilk bakışımızı sağlıyor
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı

    Samsung'un, Galaxy S10 Lite'ın güncel bir sürümü üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şirketin, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S20'ye göre daha daha düşük özellikli ve daha düşük fiyatlı olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü ilk kez sızdırıldı.

    Sızdırılan görüntüde fazla ayrıntı yer almıyor ancak önde bir tane kameranın yer aldığı görülüyor. Ayrıca telefonun sağ tarafında ses ayar ve güç tuşları da kendini belli ediyor.

    Samsung'un sonbaharda tanıtmasını beklediğimiz Galaxy S20 Fan Edition 5G akıllı telefonun fiyatının 750 dolar olacağı söyleniyor.

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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin beklenen özellikleri

    Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması bekleniyor.

    Telefonun gücünü Snapdragon 865 yonga setinde alması bekleniyor. Söylentiler arasında telefonun, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geleceği yer alıyor.

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    Ön kameranın 32 MP, arka üçlü kamera kurulumunda ise 12MP birincil, 12MP geniş açılı ve 3x zoom özellikli 8MP telefoto lensin olacağı düşünülüyor.

    Telefonun, 4.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun, toz ve su direnci için IP68 sertifikasına sahip olduğu güçlü söylentiler arasında yer alıyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s20-fan-edition-5g-first-look-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 2 hf.
    oneplus 7t candır
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 hf.
    750 dolar, Türkiye'de tahmini 8500 TL. olur diye düşünüyorum. Ama özellikleri S20'den düşük olacakmış. Eeee! S 20 7000-7700 bandında şu sıralar.
    6000 TL'yi geçmemeli diye düşünüyorum. Samsung'un bazen yaptığı gibi ülkelere göre fiyatlandırma politikasını bu telefonda uygulamasını bekliyorum.
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    Guest-4h062020 2 hf. yeni yorumcu volga tuygun
    750 dolar Güney Kore piyasa fiyatı. Türkiye gelişi $400 civarı olacaktır. Kar payını da eklersek tahminimce satış fiyatı vergiler dahil 6000-6500 lira arası olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tolgatelli (Tolga Telli) 2 hf. (düzenlendi)
    Şu an S20 Türkiye'de 511$'dan satılıyor; vergiler dahil 6999TL,
    Bu telefon 750$ (Vergiler ile 10000TL), daha düşük özelliklerde nasıl daha ucuz oluyor ve bu telefon nasıl amiral gemisi satışlarını artıracak anlamadım?
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