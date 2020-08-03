Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı

Samsung'un, Galaxy S10 Lite'ın güncel bir sürümü üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şirketin, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S20'ye göre daha daha düşük özellikli ve daha düşük fiyatlı olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü ilk kez sızdırıldı.

Sızdırılan görüntüde fazla ayrıntı yer almıyor ancak önde bir tane kameranın yer aldığı görülüyor. Ayrıca telefonun sağ tarafında ses ayar ve güç tuşları da kendini belli ediyor.

Samsung'un sonbaharda tanıtmasını beklediğimiz Galaxy S20 Fan Edition 5G akıllı telefonun fiyatının 750 dolar olacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin beklenen özellikleri

Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Telefonun gücünü Snapdragon 865 yonga setinde alması bekleniyor. Söylentiler arasında telefonun, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geleceği yer alıyor.

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Ön kameranın 32 MP, arka üçlü kamera kurulumunda ise 12MP birincil, 12MP geniş açılı ve 3x zoom özellikli 8MP telefoto lensin olacağı düşünülüyor.

Telefonun, 4.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun, toz ve su direnci için IP68 sertifikasına sahip olduğu güçlü söylentiler arasında yer alıyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s20-fan-edition-5g-first-look-leak

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