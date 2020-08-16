Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı!

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi telefonlarını çıkardıktan bir süre sonra Lite olarak adlandırdığı daha düşük özelliklere sahip bir cihazı tanıtıyordu. Bu istekle devam eden Samsung, bu yılın dördüncü çeyreğinde amiral gemisi telefonu olan Galaxy S20'nin Galaxy S20 Fan Edition 5G olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı ve düşük özellikli bir versiyonunu tanıtacak.

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Render görüntüler, telefonun mat renklerle geleceğini gösteriyor. Ice Universe'e göre, telefon arka kısmında, 12 MP Sony IMX555 sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Üçlü arka kamera kurulumdaki diğer lenslerin ise 12MP geniş açılı ve 3x zoom özellikli 8MP telefoto lens olması bekleniyor. Telefonun ön kısımda ise 32MP çözünürlüğe sahip lensin yer alacağı güçlü söylentiler arasında kendine yer buluyor.

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Telefonun alt kısmında 3,5mm kulaklık girişi görünmüyor, sadece hoparlör çıkışı ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses ayar tuşları yer alıyor.

Telefonun, Snapdragon 865 yonga setinyle güçlenmesi bekleniyor. Söylentiler arasında telefonun, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geleceği yer alıyor.

Telefonun ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, toz ve su direnci için IP68 sertifikası ve hızlı şarj desteğine sahip 4,500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/15/hi-res-renders-provide-first-look-at-the-upcoming-galaxy-s20-fe-5g/

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