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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı!

    Samsung, amiral gemisi telefonu Galaxy S20'nin daha düşük özellikli bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Galaxy S20 Fan Edition 5G render görüntüleri ile karşımızda
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı!
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi telefonlarını çıkardıktan bir süre sonra Lite olarak adlandırdığı daha düşük özelliklere sahip bir cihazı tanıtıyordu. Bu istekle devam eden Samsung, bu yılın dördüncü çeyreğinde amiral gemisi telefonu olan Galaxy S20'nin Galaxy S20 Fan Edition 5G olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı ve düşük özellikli bir versiyonunu tanıtacak.

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    Render görüntüler, telefonun mat renklerle geleceğini gösteriyor. Ice Universe'e göre, telefon arka kısmında, 12 MP Sony IMX555 sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Üçlü arka kamera kurulumdaki diğer lenslerin ise 12MP geniş açılı ve 3x zoom özellikli 8MP telefoto lens olması bekleniyor. Telefonun ön kısımda ise 32MP çözünürlüğe sahip lensin yer alacağı güçlü söylentiler arasında kendine yer buluyor.

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı!
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    Telefonun alt kısmında 3,5mm kulaklık girişi görünmüyor, sadece hoparlör çıkışı ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses ayar tuşları yer alıyor.

    Telefonun, Snapdragon 865 yonga setinyle güçlenmesi bekleniyor. Söylentiler arasında telefonun, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geleceği yer alıyor.

    Telefonun ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, toz ve su direnci için IP68 sertifikası ve hızlı şarj desteğine sahip 4,500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/15/hi-res-renders-provide-first-look-at-the-upcoming-galaxy-s20-fe-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün
    S20 ile aynı boyutlarda olursa kasası iyi olur
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün
    Türkiye'ye de 865 ile gelirse plus ın ve ultra nın tahtı sallanır :) tabii inşallah bu sefer stereo hoparlör koyarlar
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 5 gün
    FE degil de buyuk ihtimal s20 litedir. Ki sahsen s10 lite in guzel cihaz oldugunu dusunuyorum, bu da iyi olur
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    rrbulgan 4 gün yeni yorumcu darkhair
    Şirketin özellikle fan edition ismi ile çıkaracağı belirtiliyor. Lite iminin cihazı fazla alt seviye gösterdiği düşünülüyor ki haksız da sayılmazlar. S10 lite ve note 10 lite gayet başarılı cihazlar olsa da isimleri nedeniyle teknoloji ile arası iyi olmayan pek çok kimse tarafından burun kırılıyor
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