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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor?

    Huawei'nin belirli bir tarihten önce piyasaya sürdüğü telefonları artık Android veya uygulama güncellemeleri desteği alamayabilir.
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    Cep Tel...
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor?
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    Huawei'nin ABD yasakları ile ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Piyasaya sürülen eski Huawei telefonları, şimdiye kadar Google Mobil Hizmetler(GMS) yasağından muaf tutulmuştu. Daha yeni Huawei telefonları artık GMS'yi çalıştıramazken, bu eski telefonların Android ve Google uygulamaları için güncellemeleri almaya devam edebileceği anlamına geliyordu ancak Huawei'nin Geçici Genel Lisans süresinin dolması bu durumu değiştirebilir.

    Geçici Genel Lisans'ın dolması ne anlama geliyor?

    Huawei, Geçici Genel  Lisans'ın bitmiş olması şu an için nasıl bir sorunla karşılaşılacağını kesin olarak ortaya çıkarmıyor olsa da herhangi bir yazılımsal uyumsuzluk sonrasında Google ve Android desteğinden artık yararlanamayacağı anlamına gelebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek

    Ayrıca Bkz. "Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet'"

    Yaşanılabilecek en muhtemel senaryo olarak; Huawei'nin, bir yazım güncelleştirmesi sırasında Google'ın uygulamalarıyla bir uyumsuzluk yaşanırsa Google'ın bu uyumsuzluğu gidermek için Huawei'ye yardım desteği sunmayacağı gösteriliyor. Bu da olası bir Huawei yazılım güncellemesi hatasında kullanıcıların, Google'a ait uygulamalardan bir daha yararlanamayacağı ihtimalini doğuruyor.

    Diğer bir iddia ise yaşanabilecek bu olumsuzlukların sonucunda eski cihazların, SafetyNet sistemini geçemeyebileceği ve bu yüzden bazı bankacılık ve mobil ödeme uygulamalarıyla uyumluluğun bozulacağı yönünde.

    Bu konuya ilişkin henüz gerekli bir açıklama yapılmazken bir Huawei sözcüsü, şirketin durumu izlediğini ve potansiyel etkiyi değerlendirdiğini belirtti.



    https://www.xda-developers.com/huawei-temporary-general-license-expired-updates-older-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dockhanger (oğuzhan yıldız) 3 gün
    su duruma geliyor elın yaptıgı malzmeyle kurdugun krallıgın sonu gelıyor demek oluyor
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 3 gün
    Sanmıyorum güncellemeyi vermek zorundalar hertürlü Android açık kaynak bir sistem çünkü sıkıntı olmaz. Ha olursa huawei mağdur etmez bence kullanıcısını.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 3 gün
    Annem Huawei Honor 7 kullanıyor. Gözlemleyelim bakalım.
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    DH Misafiri 4 gün
    Varsın güncelleme yapmayın ne gerek var bugüne kadar tuşlu tlf güncelleme mi alıyordu.
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    RAIZEN 3 gün DH Misafiri
    DH portalının en boomer yorumu olabilir.
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    pacmanss 5 gün yeni yorumcu
    Google destekli cihazlar google sertifikalı olarak üretildi yani bunun ücretini Huawei tarafından google la ödedendi. Sonuç olarak patenti alınmış sertifikasyonlarda iptal olmaz olursa Google Huawei ye çok büyük tazminat öder .
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    zero fear 5 gün
    Benim telefonuma zaten 1.5 senedir güncelleme gelmiyor. Gelirse de yapmayız olur biter
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün
    Bu da; eski telefonların da eklenmesiyle HMS desteğinin daha fazla güçlenmesi demek.
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