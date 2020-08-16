Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor?

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Huawei'nin ABD yasakları ile ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Piyasaya sürülen eski Huawei telefonları, şimdiye kadar Google Mobil Hizmetler(GMS) yasağından muaf tutulmuştu. Daha yeni Huawei telefonları artık GMS'yi çalıştıramazken, bu eski telefonların Android ve Google uygulamaları için güncellemeleri almaya devam edebileceği anlamına geliyordu ancak Huawei'nin Geçici Genel Lisans süresinin dolması bu durumu değiştirebilir.

Geçici Genel Lisans'ın dolması ne anlama geliyor?

Huawei, Geçici Genel Lisans'ın bitmiş olması şu an için nasıl bir sorunla karşılaşılacağını kesin olarak ortaya çıkarmıyor olsa da herhangi bir yazılımsal uyumsuzluk sonrasında Google ve Android desteğinden artık yararlanamayacağı anlamına gelebilir.

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Yaşanılabilecek en muhtemel senaryo olarak; Huawei'nin, bir yazım güncelleştirmesi sırasında Google'ın uygulamalarıyla bir uyumsuzluk yaşanırsa Google'ın bu uyumsuzluğu gidermek için Huawei'ye yardım desteği sunmayacağı gösteriliyor. Bu da olası bir Huawei yazılım güncellemesi hatasında kullanıcıların, Google'a ait uygulamalardan bir daha yararlanamayacağı ihtimalini doğuruyor.

Diğer bir iddia ise yaşanabilecek bu olumsuzlukların sonucunda eski cihazların, SafetyNet sistemini geçemeyebileceği ve bu yüzden bazı bankacılık ve mobil ödeme uygulamalarıyla uyumluluğun bozulacağı yönünde.

Bu konuya ilişkin henüz gerekli bir açıklama yapılmazken bir Huawei sözcüsü, şirketin durumu izlediğini ve potansiyel etkiyi değerlendirdiğini belirtti.

https://www.xda-developers.com/huawei-temporary-general-license-expired-updates-older-phones/

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