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    Samsung Galaxy S21 FE'nin 4G destekli daha ucuz versiyonu geliyor

    Samsung Galaxy S21 FE'nin 5G desteğinden yoksun daha uygun fiyatlı versiyonunun yolda olduğu bildirilliyor. Akıllı telefon Güney Koreli şirketin resmi web sayfasında listelendi.
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    Samsung Galaxy S21 FE'nin 4G destekli daha ucuz versiyonu yolda
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 FE'nin 4G destekli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan 5G'li modelden daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı söylenen telefonla ilgili ilk detaylar internete düştü.

    Samsung Hollanda resmi web sitesinin teknik destek sayfasında SM-G990B2 model numaralı bir cihaz keşfedildi. Söz konusu modelin kısa süre önce Bluetooth SIG tarafından onaylandığını da hatırlatalım. Akıllı telefon Bluetooth 5.2 desteği ile gelecek. Buna karşın 5G'li versiyon Bluetooth 5.0 sunuyor.

    Samsung Galaxy S21 FE'nin 4G destekli daha ucuz versiyonu yolda
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    Snapdragon 720G'den güç alacak

    Kaynaklara göre Galaxy S21 FE 4G olarak anılan cihaz Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini temel alacak. Yani beşinci nesil ağları desteklemeyecek. Dış görünüm olarak ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Cihazın tanıtım tarihi ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok.

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