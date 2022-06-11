Galaxy S22 serisi için kamera performansını artıran güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 serisi için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı. Haziran 2022 Android güvenlik yamasını içeren güncelleme aynı zamanda cihazların kamera performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

Amiral gemisi Meizu 19'dan ilk teaser geldi 3 sa. önce eklendi

Güney Kore'de dağıtımına başlanan güncelleme 1.7 GB boyutunda. Önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer bölgelere de ulaşmış olacak. Samsung forumlarında yer alan bilgilere göre yeni sürüm Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'nın kamera yazılımlarını elden geçiriyor.

Tam Boyutta Gör

İyileştirmeler neler?

Fotoğraf çekerken artık daha doğal netlik sağlanacak. Ayrıca kontrast ayarları iyileştirildi, portre modu performansı artırıldı, video kaydederken bellek kullanımı optimize edildi ve Tek Çekim modunda telefonun fotoğraf çekmeyi durdurmasına neden olan hata giderildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.