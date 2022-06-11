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    Galaxy S22 serisi için kamera performansını artıran güncelleme yayınlandı

    Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar için sistem güvenliğini artıran ve kamera performansını iyileştiren önemli bir yazılım güncellemesi yayınlandı.     
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    Galaxy S22 serisinin kamera performansı iyileştirildi
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 serisi için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı. Haziran 2022 Android güvenlik yamasını içeren güncelleme aynı zamanda cihazların kamera performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

    Güney Kore'de dağıtımına başlanan güncelleme 1.7 GB boyutunda. Önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer bölgelere de ulaşmış olacak. Samsung forumlarında yer alan bilgilere göre yeni sürüm Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'nın kamera yazılımlarını elden geçiriyor.

    Galaxy S22 serisinin kamera performansı iyileştirildi
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    İyileştirmeler neler?

    Fotoğraf çekerken artık daha doğal netlik sağlanacak. Ayrıca kontrast ayarları iyileştirildi, portre modu performansı artırıldı, video kaydederken bellek kullanımı optimize edildi ve Tek Çekim modunda telefonun fotoğraf çekmeyi durdurmasına neden olan hata giderildi.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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