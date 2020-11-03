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    Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı

    Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarını her zamankinden daha erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket Vietnam ve Güney Kore'de Galaxy S21 modellerinin seri üretimine başladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı
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    Samsung'un yeni S serisi amiral gemisi telefonlarını her zamankinden daha erken piyasaya sürmeyi planladığını daha önce birkaç kez duymuştuk. Bu bilgi mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt tarafından da doğrulandı.

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    Alman duyumcuya göre Samsung, Galaxy S21 akıllı telefonlarının seri üretimini başlattı. Cihazların montajı Vietnam ve Güney Kore'de gerçekleşiyor. Güney Koreli şirket öncelikle üst sınıf Galaxy S21+ ve S21 Ultra modellerini üretecek daha sonrasında sıra standart versiyona gelecek.

    Neler biliyoruz?

    Akıllı telefonların Ocak ayının başlarında duyurulacağı söyleniyor. Ne yazık ki Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili herhangi bir detay yok ancak Galaxy S21 Ultra hakkında neredeyse her şey biliniyor. Cihaz 120 veya 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.

    Buna ek olarak 108 megapiksel ana kamera, 5.000 mAh pil ve bölgeye bağlı olarak Snapdragon 875 veya Exynos 2100 işlemciyle gelecek. Amiral gemisi telefonun Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında.



    https://twitter.com/rquandt/status/1323275224306077696 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    madem 108mp ana kamera var,o zaman optik 5x seviyesine kadar kayıpsız dijital zoom yapabiliyor olmalı.düz s20'ler yaparken, s20ultra bunu beceremedi.2x 3x zoom'larda kalite düşük.bir de büyük sıkıntı pil ömründe.acil iyileşmesi lazım.

    kim ne derse desin samsung amiral gemilerinin iphone12'lerden başka rakibi yok.huawei desen google yok,fiyatlar hayal dünyasında.xiaomi desen çin dışında amiral gemisi doğru düzgün satışı yok,fiyatlar yine hayal dünyasında.oppo ve vivo zaten çin dışına hiç amiral gemisi satışı yok.incelemelerde başarılı gösterilse de hiçbirinin rekabet gücü yok özetle.
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dolar, Euro aldı başını gidiyor ve vergiler üzerine biniyor...artık resimlerden bakarız bu telefonlara:)
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    eylül kabus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dinamik amoled in super amoled den farkı ne?
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    Dynamic Amoled' in Super Amoled' in HDR10+ desteği olan versiyonu olması dışında pek bir esprisi yok. En azından kullanıcı açısından bilinen yararlı bir + yanı yok.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    Galaxy Note 20 Ultra'da dinamik değişken tazeleme hızı var, VRR yani variable refresh rate deniyor. Yani donanım bazlı ekran kendi tazeleme hızını yerine göre 10-30-60-120 Hz olarak değiştirebiliyor.


    Galaxy Note 20 Ultra'dan başka Galaxy Fold 2'nin ekranı da böyle. Belki başka telefonlarda da bu ekran vardır. Diğerlerinin ekranı statik tazeleme hızına sahip.

    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-20-ultra-first-phone-variable-refresh-rate-super-amoled-display/
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung bir türlü şu tasarım işini beceremedi. Premium bir his vermiyor telefonları. Bu tasarım orta segment bir telefon için iyi ama en üst model için kötü hele o arka kamera dizilimi çok ucuz duruyor.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Note 20 ultra son zamanlarda gördüğüm en güzel telefon. Hatta yanına yaklaşabilecek kadar şık bir cihaz da yok bana göre.
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    FantomİçinF (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    S9 (plus olmayanı) samsungun tepe tasarımıdır bence. Kompakt şık ve zarif. Üstteki arkadaşın note 20 ultra hakkında dediğine de katılıyorum tasarım dışarıdan güzel his olarak da güzel ancak çok büyük ve ağır, bu şekilde s9 daha öne geçiyor bende
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    ozzkali (Ali Özkasım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Aynen özellikle ultra olmayan telefonları baya kötü yapmaya başladılar
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kotu bir tasarim olmus
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o kamera ne ya,kılıf bile girmez
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