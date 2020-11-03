Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı

Tam Boyutta Gör

Samsung'un yeni S serisi amiral gemisi telefonlarını her zamankinden daha erken piyasaya sürmeyi planladığını daha önce birkaç kez duymuştuk. Bu bilgi mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt tarafından da doğrulandı.

İlginizi Çekebilir

Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına"

Alman duyumcuya göre Samsung, Galaxy S21 akıllı telefonlarının seri üretimini başlattı. Cihazların montajı Vietnam ve Güney Kore'de gerçekleşiyor. Güney Koreli şirket öncelikle üst sınıf Galaxy S21+ ve S21 Ultra modellerini üretecek daha sonrasında sıra standart versiyona gelecek.

Neler biliyoruz?

Akıllı telefonların Ocak ayının başlarında duyurulacağı söyleniyor. Ne yazık ki Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili herhangi bir detay yok ancak Galaxy S21 Ultra hakkında neredeyse her şey biliniyor. Cihaz 120 veya 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.

Buna ek olarak 108 megapiksel ana kamera, 5.000 mAh pil ve bölgeye bağlı olarak Snapdragon 875 veya Exynos 2100 işlemciyle gelecek. Amiral gemisi telefonun Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında.

https://twitter.com/rquandt/status/1323275224306077696

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.