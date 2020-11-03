Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı

Samsung'un yeni S serisi amiral gemisi telefonlarını her zamankinden daha erken piyasaya sürmeyi planladığını daha önce birkaç kez duymuştuk. Bu bilgi mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt tarafından da doğrulandı.İlginizi Çekebilir Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına"
Alman duyumcuya göre Samsung, Galaxy S21 akıllı telefonlarının seri üretimini başlattı. Cihazların montajı Vietnam ve Güney Kore'de gerçekleşiyor. Güney Koreli şirket öncelikle üst sınıf Galaxy S21+ ve S21 Ultra modellerini üretecek daha sonrasında sıra standart versiyona gelecek.
Neler biliyoruz?
Akıllı telefonların Ocak ayının başlarında duyurulacağı söyleniyor. Ne yazık ki Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili herhangi bir detay yok ancak Galaxy S21 Ultra hakkında neredeyse her şey biliniyor. Cihaz 120 veya 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.
Buna ek olarak 108 megapiksel ana kamera, 5.000 mAh pil ve bölgeye bağlı olarak Snapdragon 875 veya Exynos 2100 işlemciyle gelecek. Amiral gemisi telefonun Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında.
https://twitter.com/rquandt/status/1323275224306077696 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
kim ne derse desin samsung amiral gemilerinin iphone12'lerden başka rakibi yok.huawei desen google yok,fiyatlar hayal dünyasında.xiaomi desen çin dışında amiral gemisi doğru düzgün satışı yok,fiyatlar yine hayal dünyasında.oppo ve vivo zaten çin dışına hiç amiral gemisi satışı yok.incelemelerde başarılı gösterilse de hiçbirinin rekabet gücü yok özetle.
Galaxy Note 20 Ultra'dan başka Galaxy Fold 2'nin ekranı da böyle. Belki başka telefonlarda da bu ekran vardır. Diğerlerinin ekranı statik tazeleme hızına sahip.
https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-20-ultra-first-phone-variable-refresh-rate-super-amoled-display/