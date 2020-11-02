Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına

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Bildiğiniz üzere iPhone 12'lerin kutusundan şarj aleti çıkmıyor. Apple'ın "çevreyi korumak" adına aldığı bu karar şüphesiz ki üçüncü parti aksesuar üreticileri için kazançlı bir kapı açtı. Zira şirketin yeni akıllı telefonlarını satın alanların (ihtiyaç duymaları halinde) bir de şarj cihazına para ödemesi gerekecek.

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Xiaomi tarafından piyasaya sürülen yeni şarj aleti bu yönde düşüncesi olanlar için iyi bir tercih olabilir. Çinli üretici iPhone 12 serisiyle uyumlu bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Hem de Apple'ın 19 dolara sattığı (Türkiye'de 199 TL) 20W USB-C Güç Adaptörü'nün üçte biri fiyatına.

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Beyaz renkte kompakt gövdeye sahip şarj adaptörü USB Type-C girişi ve maksimum 20 watt güç çıkışı sunuyor. Bununla birlikte iPhone 11 ve iPhone SE (2020) dahil olmak üzere eski iPhone modelleriyle de kullanılabildiğini belirtelim.

Fiyatı oldukça ucuz

Xiaomi'nin yeni şarj aleti Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 hızlı şarj protokollerini destekliyor. Ayrıca Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch gibi cihazlarla da uyumlu.

Aksesuar 43.8 gram ağırlığında. Aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre ve aşırı ısınma gibi durumlar için koruma sunuyor. Xiaomi Mi 20W Type-C şarj adaptörünün fiyatı 39 yuan yani sadece 6 dolar. Cihaz 3 Kasım'da satışa çıkacak.

https://www.mi.com/buy/detail?product_id=12896

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