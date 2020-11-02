Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına

    Xiaomi, iPhone 12 serisiyle uyumlu 20W USB-C şarj cihazını duyurdu. Birçok şarj protokolünü destekleyen şarj adaptörü Apple'ın sattığı 20W USB-C Güç Adaptörü'den çok daha ucuz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,5b
    1
    28
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere iPhone 12'lerin kutusundan şarj aleti çıkmıyor. Apple'ın "çevreyi korumak" adına aldığı bu karar şüphesiz ki üçüncü parti aksesuar üreticileri için kazançlı bir kapı açtı. Zira şirketin yeni akıllı telefonlarını satın alanların (ihtiyaç duymaları halinde) bir de şarj cihazına para ödemesi gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı

    Xiaomi tarafından piyasaya sürülen yeni şarj aleti bu yönde düşüncesi olanlar için iyi bir tercih olabilir. Çinli üretici iPhone 12 serisiyle uyumlu bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Hem de Apple'ın 19 dolara sattığı (Türkiye'de 199 TL) 20W USB-C Güç Adaptörü'nün üçte biri fiyatına.

    Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına
    Tam Boyutta Gör

    Beyaz renkte kompakt gövdeye sahip şarj adaptörü USB Type-C girişi ve maksimum 20 watt güç çıkışı sunuyor. Bununla birlikte iPhone 11 ve iPhone SE (2020) dahil olmak üzere eski iPhone modelleriyle de kullanılabildiğini belirtelim.

    Fiyatı oldukça ucuz

    Xiaomi'nin yeni şarj aleti Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 hızlı şarj protokollerini destekliyor. Ayrıca Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch gibi cihazlarla da uyumlu.

    Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına

    Aksesuar 43.8 gram ağırlığında. Aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre ve aşırı ısınma gibi durumlar için koruma sunuyor. Xiaomi Mi 20W Type-C şarj adaptörünün fiyatı 39 yuan yani sadece 6 dolar. Cihaz 3 Kasım'da satışa çıkacak.



    https://www.mi.com/buy/detail?product_id=12896 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi, Apple'ın dayadağı kazıkları böyle gösteriyor işte.



    Ama bir Apple fanı adaptör dandik telefonunuz patlar filan deyip kötüler ama ironik olan kullandıkları şarj adaptörleri yine bir çinli firma üretiyor.



    Kapitalizme aba altından sopa gösteren Xiaomi ve onun gibi firmalara teşekkürler.
    Xiaomi, Apple'ın dayadağı kazıkları böyle gösteriyor işte. Ama bir Apple fanı adaptör dandik telefonunuz patlar filan deyip kötüler ama ironik ol...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +39
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 kat pahalı olsaydı satılırdı, 3 te biri fiyatına zengin iphonecu taifesi almaz bunu. Statüleri zarar görür falan.
    3 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi boşluğu iyi yakaladı. Apple güncellemelerle yada bir dahaki iPhone modellerinde 3. parti donanımları dışlarsa şaşmayalım.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu şarj cihazı avantajlı mıdır, bilemedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    peynir ekmek gibi satar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aliofage (Ali Asaf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir hamle
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple sayesinde şarj cihazı üreticileri iyi ekmek yiyecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi boşluğu iyi yakaladı. Apple güncellemelerle yada bir dahaki iPhone modellerinde 3. parti donanımları dışlarsa şaşmayalım.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bullx 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar şarj cihazı alacak parası olmayan iphone almasın bir zahmet,

    zaten donunuza kadar satıp alacağınızdan boşa almayın, şarj cihazından anlarız ne halt yediğinizi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) bullx
    :)))))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    19$'lık şarj aleti almak bizim gibi ülkelerde büyük problem olsa dahi dünyanın geriye kalanı için gayet normal. Üstelik Apple gidin illa benim yaptığım şarj aletini kullanın da demiyor. Burada Apple'a sallamak da herkes haklı ama diğer firmaların gelecek icraatlerini ve bahsettiğim hususları göz önüne almakta yarar var.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Whippoorwill
    Bir de şu yönüyle düşünmek var, o şarj aleti kutunun içine girseydi Apple tüm rakipleri gibi 5G'ye geçtiği telefonda zam yapacaktı. 5G'ye geçtiği halde amiral gemisine zam yapmayan tek firma kalmayı başardı. Note 20 Ultra 1300 dolar iken iPhone 12 Pro Max 1100 dolar.

    Eğer zam yapsa bu zam ortalama 100 dolar civarı olacaktı, hadi iyi bir senaryo ile 50 dolar diyelim. Ülkemizde telefon üzerinde %90 vergi olduğunu düşünürsek bu 50 dolar bize 95 dolar yani 800 TL olarak yansıyacaktı yani şarj aletine 800 TL verecektik...

    Kutunun içindeki şarj aletine en az 800 TL vermek yerine dışında 200 TL'ya almayı, hatta Spigen F210 gibi çok kaliteli şarj aletlerini 100 TL'ya almayı bin kere tercih ederim. Apple'ın bu konuda Türkiye'yi düşündüğünü tabi ki hiç sanmıyorum ama bu olay bize yaradı. Tabi kurun artması ile iPhone'un fiyatının aynı kalmasının önemi kalmadı ama yine de çok daha pahalı olabilirdi.
    3 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yalionur (Yiğit Onur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Spigen 27w varken bunu almak enayilik...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iphone'dan type-c beklerken ters type-c geldi.öteki uç kaldı yine takoz lightning
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi, Apple'ın dayadağı kazıkları böyle gösteriyor işte.



    Ama bir Apple fanı adaptör dandik telefonunuz patlar filan deyip kötüler ama ironik olan kullandıkları şarj adaptörleri yine bir çinli firma üretiyor.



    Kapitalizme aba altından sopa gösteren Xiaomi ve onun gibi firmalara teşekkürler.
    2 Yanıt Yanıtla +39
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dr20mouse
    Vay be iki dakika da kapitalizmi yok ettin tebrikler...

    Çin'de her türlü kalitede ürün üretiliyor. Çin açık bir ekosistem. O ekosistemi balıkçı köyünden çıkaranda kapitalizmdir. Çin'in zenginleşmesini sağlayan şey kapitalizmdir. Bu arada Apple'ın ürünlerini üreten Çin'li firmalar kafasına göre üretmiyor. Apple'ın standartlarına göre üretiyor. Apple nasıl üretmek istiyorsa ona göre üretiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sikerwalker (Ahmet BORAZANCI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dr20mouse
    Herkes anti-kapitalist oldu apple sayesinde tebrikler. Telefon çıktığından beri magsafe ile 50 tane test yapıldı. Şu ana kadar apple'ın 20w adaptörü dışında magsafe şarj cihazına 15w'dan fazla güç sağlayabilen adaptör yok. Samsung, oneplus hızlı şarj cihazları,anker brickler vs de dahil. Olay matematik de değil. Tamamiyle protokol ve donanımsal limitler. Qc, pd vs bir sürü protokol ve donanım uyumu var. Umarım Xiaominin çıkarttığı şarj adaptörü 15w güç sağlar da ben hatalı çıkarım. Sen de dünyayı kapitalizmden kurtarmış olursun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8521 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, iPhone 12 ve
    5 etiket daha şarj cihazı 20w usb-c şarj adaptörü Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde 1 hf. Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor 1 hf. Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor 1 hf. ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi 1 hf. Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor 1 hf. Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı 1 hf. 194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor 1 hf. Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var 1 hf. Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı 1 hf. Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı 1 hf. PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına Sonraki iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel 1 hf. Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı 1 hf. Gears POP! oyunu kapanıyor 1 hf. HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor 1 hf. Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor 1 hf. Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" 1 hf. Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu 1 hf. Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor 1 hf. MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun 1 hf. Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı 1 hf. AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor 1 hf. Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir 1 hf. Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız