Samsung Galaxy S21 modellerinde ToF sensörü olmayacak

Tam Boyutta Gör

Sızan yeni bilgilere bakılırsa, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefonlarında (en azından bir süre) ToF sensörü yer almayacak. Şirket en son amiral gemisi olan Note 20 modellerini de ToF sensörü olmadan piyasaya sürmüştü ve Galaxy S21 modelleri için de aynı durum geçerli olacak.

Ayrıca Bkz. "Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı"

Samsung, Apple'ı bekliyor

The Elec'in son raporuna göre Samsung'un, Galaxy S21 modellerinde de ToF sensörüne yer vermeyecek olmasının arkasında, pek fazla kullanım alanının bulunmaması ve Apple'ın AR teknolojisi kadar güçlü olmaması yatıyor. ToF sensörünü kısaca, lazer ışığını kullanarak akıllı telefonların derinlik ve uzaklık hesabı yapabilmelerini sağlayan bir teknoloji olarak açıklayabiliriz. Samsung ise cihazlarında kullandığı bu teknolojiden yeteri kadar memnun değil.

Tam Boyutta Gör

Samsung'un, Apple ve Huawei'nin cihazlarıyla rekabet edebilmek için amiral gemisi akıllı telefonlarına ToF eklediğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak Samsung, iPad Pro tabletlerinde LiDAR sensörleri aracılığıyla doğrudan ToF kullanan Apple kadar başarılı olamadı. Şirket şimdilik, iPhone 12 modellerinde kullanılacak olan sensörlerin nasıl olacağını görmek için beklemeye geçmiş durumda. Buna göre de önümüzdeki Samsung Galaxy modellerinde hangi sensörün yer alacağına karar verecek. Öte yandan ise Galaxy S21 modelinin ToF sensörü olmadan raflara çıkacağı da gelen haberler arasında.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7109

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.