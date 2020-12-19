Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı

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Samsung cephesinde sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin 14 Ocak'ta duyuracağı yeni nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı, özellikleri ve basın görselleri sızdırıldı.

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Galaxy S21 Ultra özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S21 Ultra, 3200 x 1440 piksellik çözünürlük sunan 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. 120 Hz adaptif tazeleme hızına sahip olan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7 ile korunacak. HDR içeriklerde maksimum parlaklık seviyesi 1600 nits'e kadar çıkabileceği söylenen ekranın, S Pen desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

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Samsung Galaxy S21 Ultra; Avrupa pazarında Exynos 2100 yonga seti ile güçlendirilecekken, ABD ve diğer bazı bölgelerde ise Snapdragon 888 çip seti ile güçlendirilecek. Sistem belleği tarafında 12 GB RAM'e sahip olacak olan Galaxy S21 Ultra; 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonlarıyla gelecek. Depolama tarafında telefonun microSD kart desteğine sahip olmayacağı konuşuluyor.

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Galaxy S21 Ultra dörtlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kameralardan ilki 0,8 mikrometre piksel büyüklüğüne sahip 1/1.33 inç büyüklüğündeki yeni 108 MP çözünürlüklü sensör olacak. OIS destekli bu kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet de 10 MP çözünürlüklü telefoto kamera eşlik edecek. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklamanın yanında, lazer tabanlı ikinci bir otomatik odaklama sistemi de bulunacak. Telefonun selfie kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde olacak.

Kutudan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5000 mAh kapasiteli bataryadan temin edecek olan Galaxy S21 Ultra, 45W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Ancak Apple gibi Samsung da Galaxy S21 Ultra'nın kutusuna şarj adaptörü ve kulaklık dahil etmeyecek. Kutu içerisinden sadece USB-C kablosu çıkacak.

Kutudan Android 11 işletim sistemi üzerine giydirilmiş One UI 3.1 kullanıcı arayüzüyle çıkacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 1.400 €'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_ultra_images_and_detailed_specifications_leak-news-46819.php

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