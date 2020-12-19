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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı

    Samsung'un duyuru arefesinde olduğu Galaxy S21 Ultra'nın özellikleri ve basın görselleri sızdırıldı. İşte Samsung cephesinde yeni bir dönem başlatacak olan Galaxy S21 Ultra ile ilgili tüm detaylar:
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
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    Samsung cephesinde sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin 14 Ocak'ta duyuracağı yeni nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı, özellikleri ve basın görselleri sızdırıldı.

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    Galaxy S21 Ultra özellikleri

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S21 Ultra, 3200 x 1440 piksellik çözünürlük sunan 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. 120 Hz adaptif tazeleme hızına sahip olan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7 ile korunacak. HDR içeriklerde maksimum parlaklık seviyesi 1600 nits'e kadar çıkabileceği söylenen ekranın, S Pen desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

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    Samsung Galaxy S21 Ultra; Avrupa pazarında Exynos 2100 yonga seti ile güçlendirilecekken, ABD ve diğer bazı bölgelerde ise Snapdragon 888 çip seti ile güçlendirilecek. Sistem belleği tarafında 12 GB RAM'e sahip olacak olan Galaxy S21 Ultra; 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonlarıyla gelecek. Depolama tarafında telefonun microSD kart desteğine sahip olmayacağı konuşuluyor.

    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
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    Galaxy S21 Ultra dörtlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kameralardan ilki 0,8 mikrometre piksel büyüklüğüne sahip 1/1.33 inç büyüklüğündeki yeni 108 MP çözünürlüklü sensör olacak. OIS destekli bu kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet de 10 MP çözünürlüklü telefoto kamera eşlik edecek. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklamanın yanında, lazer tabanlı ikinci bir otomatik odaklama sistemi de bulunacak. Telefonun selfie kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde olacak. 

    Kutudan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak

    İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5000 mAh kapasiteli bataryadan temin edecek olan Galaxy S21 Ultra, 45W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Ancak Apple gibi Samsung da Galaxy S21 Ultra'nın kutusuna şarj adaptörü ve kulaklık dahil etmeyecek. Kutu içerisinden sadece USB-C kablosu çıkacak.

    Kutudan Android 11 işletim sistemi üzerine giydirilmiş One UI 3.1 kullanıcı arayüzüyle çıkacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 1.400 €'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_ultra_images_and_detailed_specifications_leak-news-46819.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr.Chesterfield 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce kulaklık girişini kaldırdılar alıştık.Sonra kulaklık koymamaya başladılar alıştık.Daha sonra şarj cihazı koymadılar ona da alışıcaz.Bundan sonra telefon yerine demosunu koyarlar ekstra para verip telefonu alırız....
    Önce kulaklık girişini kaldırdılar alıştık.Sonra kulaklık koymamaya başladılar alıştık.Daha sonra şarj cihazı koymadılar ona da alışıcaz.Bundan sonra telefon ye...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Mr.Chesterfield
    komik olan şey şu ki, diğer markaların Apple'ın kuyruğu olması. Apple'ın yaptığı doğru yanlış ne yaparsa hepsini illa bir sonraki sene diğer şirketler de yapıyor.
    komik olan şey şu ki, diğer markaların Apple'ın kuyruğu olması. Apple'ın yaptığı doğru yanlış ne yaparsa hepsini illa bir sonraki sene diğer şirketler de yapıyo...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    zero fear 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önceki seriden kendini ayıran öyle aman aman bir özelliği yok. Fakat 1400 Euro manyak bir para! Samsung'un Çinli üreticilerden ders alması lazım biraz.. Kaç senedir aynı telefon.
    Önceki seriden kendini ayıran öyle aman aman bir özelliği yok. Fakat 1400 Euro manyak bir para! Samsung'un Çinli üreticilerden ders alması lazım biraz.. Kaç sen...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında kutunun içinden telefon çıkmayacak
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    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    almayiveririz olur biter. misss.
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    AribyAriana 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutudan kulaklık çıkması çok ilgimi çekmiyor. Yine de olsa da olur. Lakin hızlı şarj adaptörü önemli. Umarım Çinli markalar bu geleneğe uymazlar ve hızlı şarj adaptörleri ile gövde gösterisi yaparlar. Yapsınlar ki bazı büyük üreticiler pazar payı kaybettiklerinde onlar için iş işten geçmiş olmaz.
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung cihaz alırken en mantıklısı 1 sene geriden gelmek :)



    %50 ye yakın fiyat karı elde ediliyor ve cihazlar arasında abartıli teknik fark olmuyor.
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    glumerna (hiko baba) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    negüzel telefon ama alamıcaz
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    Formani 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple şarj aletini kaldırdı ya sende hemen kaldır geç kalma
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    emrehanci (EMRE HANCI) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Uçuk kaçık bir hale geldi s serisi. 3 sene sonra telefonun arkasında 10 tane kamera konmuş olacak bu gidişle.



    Fiyatını ne siz sorun ne ben söyliyeyim.

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    nuksws_99 (dasasd ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1400 euroya rtx 2070 hatta zorlarsan 2080li, en güçlü işlemcili leptop alıyorsun. Ucmuslar iyice.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Yavaş gel saçın başın dağılmasın. 1400 euroya bırak 2070'liyi 2060'lıyı bile zor alırsın :D
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Note8 telefonumun pilini değiştirdim servisinde, daha 3-4 yıl daha kullanırım inşallah... Bazen Galaxy Watch ile bağlantısı kopuyor, bluetooth sorunları var gibi ama kesinlikle hala işlevsel ve yeterli...
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    zncrsz16 (bekir unchained) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Süper duruyor premium olduğu belli her yıl yeni güzel tasarım yapıyorlar android dünyası Apple da değişmeli artık hala çentik ve küçük ekrana rağmen androidden çok çok daha ağır telefonlar üretiyorlar ve 2x zoom saçmalığı devam ediyor işlemcide de bu sene android yakaladı Apple ı sd 888 exynos ve kirinle
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    5203 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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