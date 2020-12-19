DJI şokta: ABD kara listeye aldı

ABD’nin geçen yıldan bu yana Çin hükümetine dolaylı yoldan siber ajanlık faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle Çinli firmalara uygulamaya başladığı ambargoda sınır genişliyor. Huawei’nincan damarını kesen ABD Ticaret Bakanlığı gözünü DJI’ya dikti.
DJI’a şok
Gelen bilgilere göre dünyanın ticari Drone lideri Çinli DJI da ABD’nin kara listesine girdi. Bunun anlamı belirli bir oranda ABD ekipmanı kullanan yerli veya yabancı tüm firmalar DJI ile ticaret ilişkisi kurmak istediğinde onay başvurusu yapmak zorunda.İlginizi Çekebilir DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu
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DJI’ın karar sonrasında büyük bir sıkıntıya gireceği aşikar. Aynısını Huawei örneğinde de gördük ve firma pek çok bileşeni kendisi üretmeye çalışsa da özellikle yonga tarafında eli kolu bağlı durumda. Honor markasını sırf bu yüzden elden çıkarmak zorunda kaldı.
DJI’ın hangi bileşenleri ABD kaynaklı veya ABD ekipmanı kullanan firmalardan tedarik ettiği tam olarak bilinmiyor ancak yonga ve kamera sensörü tarafında sıkıntı yaşanacak gibi. Diğer taraftan iştiraki olan HasselBlad da fotoğrafçılık sektöründe önemli bir markaydı.
DJI haricinde Çinli dökümcü SMIC de kara listeye alındı. Zaten Eylül ayında Savunma Bakanlığı kasa listeye alınması için tavsiyede bulunmuştu. Yine bu kararda 60 civarında Çinli firmanın olduğu ifade ediliyor.
https://www.slashgear.com/dji-and-smic-added-to-us-sales-blacklist-18651785/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD niye yasaklıyor? OKUYALIM: “DJI’ın Çin hükümetine Sincan eyaletindeki Müslüman gözaltı kamplarında kullanılmak üzere insansız hava araçları ve diğer teknolojileri sağlaması”
“Kötü niyetli genetik belirleme / toplama ve analiz ya da yüksek teknoloji gözetimi yoluyla Çin’de geniş çaplı insan hakları ihlallerine olanak sağladı”
HUAWEI geçenlerde Çin hükümeti için Uygur alarmı teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı. Müslüman türk kardeşleriniz için ne forumlar ne teknoloji siteleri Huaweiye bir laf söylemedi. ABD huaweiye yasak getirince çıldırdınız.
Anti milliyetçi olarak benim bile kanıma dokundu zoruma gitti. Teknoloji siteleri iki ürün reklam almak için Huawei yle yatıp kalkıyor. Hala Huawei güzellemesi yapılıyor.
İkinci örnek ise, Apple güvenliğinizi arttırırken buna itiraz edip herkes Facebookçu olup ne idiğü belirsiz androidi savunuyor. Çok ilginç.
Bunu deseniz amenna: Ne ABD ne ÇİN!