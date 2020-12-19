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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DJI şokta: ABD kara listeye aldı

    Ticari Drone pazarının lideri olan Çinli DJI da ABD ambargosuna takıldı. ABD’li firmalarla icaret ilişkileri onaya bağlanan DJI’ı önümüzdeki dönemde zor günler bekliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DJI şokta: ABD kara listeye aldı
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    ABD’nin geçen yıldan bu yana Çin hükümetine dolaylı yoldan siber ajanlık faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle Çinli firmalara uygulamaya başladığı ambargoda sınır genişliyor. Huawei’nincan damarını kesen ABD Ticaret Bakanlığı gözünü DJI’ya dikti.

    DJI’a şok

    Gelen bilgilere göre dünyanın ticari Drone lideri Çinli DJI da ABD’nin kara listesine girdi. Bunun anlamı belirli bir oranda ABD ekipmanı kullanan yerli veya yabancı tüm firmalar DJI ile ticaret ilişkisi kurmak istediğinde onay başvurusu yapmak zorunda.

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    DJI’ın karar sonrasında büyük bir sıkıntıya gireceği aşikar. Aynısını Huawei örneğinde de gördük ve firma pek çok bileşeni kendisi üretmeye çalışsa da özellikle yonga tarafında eli kolu bağlı durumda. Honor markasını sırf bu yüzden elden çıkarmak zorunda kaldı.

    DJI’ın hangi bileşenleri ABD kaynaklı veya ABD ekipmanı kullanan firmalardan tedarik ettiği tam olarak bilinmiyor ancak yonga ve kamera sensörü tarafında sıkıntı yaşanacak gibi. Diğer taraftan iştiraki olan HasselBlad da fotoğrafçılık sektöründe önemli bir markaydı.

    DJI haricinde Çinli dökümcü SMIC de kara listeye alındı. Zaten Eylül ayında Savunma Bakanlığı kasa listeye alınması için tavsiyede bulunmuştu. Yine bu kararda 60 civarında Çinli firmanın olduğu ifade ediliyor.



    https://www.slashgear.com/dji-and-smic-added-to-us-sales-blacklist-18651785/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Issızbiradam (melih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerekçe falan hikaye. Abd, dünya bazında yükselen Çinli firmalara birer birer savaş açıyor.
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    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin Halk Cumhuriyeti gibi özgürlük düşmanı,halkını 1984 adlı romanın içinde yönetmek isteyen,fikirlere ve yeniliklere düşman ülkeye az bile yapılıyor. P.R.C ile mücadele etmek insanlık görevi sayılmalı. Batılı şirketlerde para kazanma uğruna bu insanları zengin etti. Şimdi özgür Hong Kong ve Macau'ya baskı ile komünizmi getirmek istiyorlar,Sincan'ı köle etmişler zaten. Resmiyette Çin Cumhuriyeti olan Tayvan'ı desteklemek lazım...
    Çin Halk Cumhuriyeti gibi özgürlük düşmanı,halkını 1984 adlı romanın içinde yönetmek isteyen,fikirlere ve yeniliklere düşman ülkeye az bile yapılıyor. P.R.C ile...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    yakazza (ms s) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD masum değil. hatta 'büyük şeytan' ok. ama Çin'i savunmak, çinli firmaları savunmak nediir. kimse hayrına üretmiyor. hepsi paranızın peşinde.

    ABD niye yasaklıyor? OKUYALIM: “DJI’ın Çin hükümetine Sincan eyaletindeki Müslüman gözaltı kamplarında kullanılmak üzere insansız hava araçları ve diğer teknolojileri sağlaması”
    “Kötü niyetli genetik belirleme / toplama ve analiz ya da yüksek teknoloji gözetimi yoluyla Çin’de geniş çaplı insan hakları ihlallerine olanak sağl    adı

    HUAWEI geçenlerde Çin hükümeti için Uygur alarmı teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı. Müslüman türk kardeşleriniz için ne forumlar ne teknoloji siteleri Huaweiye bir laf söylemedi. ABD huaweiye yasak getirince çıldırdınız.

    Anti milliyetçi olarak benim bile kanıma dokundu zoruma gitti. Teknoloji siteleri iki ürün reklam almak için Huawei yle yatıp kalkıyor. Hala Huawei güzellemesi yapılıyor.

    İkinci örnek ise, Apple güvenliğinizi arttırırken buna itiraz edip herkes Facebookçu olup ne idiğü belirsiz androidi savunuyor. Çok ilginç.

    Bunu deseniz amenna: Ne ABD ne ÇİN!
    ABD masum değil. hatta 'büyük şeytan' ok. ama Çin'i savunmak, çinli firmaları savunmak nediir. kimse hayrına üretmiyor. hepsi paranızın peşinde. ABD n...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DJI çok severim. Farklı bir sektör yarattılar çok farklı ve güzel ürünler çıkardılar .Ama çin ve çinli şirketler yaptırımı hakediyor. AB de umarım ABD gibi yaptırım kararları almaya başlar. Çin kendi ülkesinde her türlü kısıtlamayı uygularken başka ülkelerde sınırsız satış yapacak hemde onların teknolojileriyle. Ne güzel dünya. Adamların üretimiyle normal şartlarda rekabet imkansız. Batı çini resmen kendi elleriyle besliyor.
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    Forumuser31 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin bir balondur sadece. Sözde Japonya’da ABD’yi geçecekti SSCB’de geçecekti biri dağıldı öbürü sadece Almanya, Birleşik Krallık Fransa gibi bir ülke oldu ama bir süpergüç olamadı.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan firmaları ise barış ve demokrasi insan hakları kusuyor evrene...
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    yakazza (ms s) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD masum değil. hatta 'büyük şeytan' ok. ama Çin'i savunmak, çinli firmaları savunmak nediir. kimse hayrına üretmiyor. hepsi paranızın peşinde.

    ABD niye yasaklıyor? OKUYALIM: “DJI’ın Çin hükümetine Sincan eyaletindeki Müslüman gözaltı kamplarında kullanılmak üzere insansız hava araçları ve diğer teknolojileri sağlaması”
    “Kötü niyetli genetik belirleme / toplama ve analiz ya da yüksek teknoloji gözetimi yoluyla Çin’de geniş çaplı insan hakları ihlallerine olanak sağl    adı

    HUAWEI geçenlerde Çin hükümeti için Uygur alarmı teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı. Müslüman türk kardeşleriniz için ne forumlar ne teknoloji siteleri Huaweiye bir laf söylemedi. ABD huaweiye yasak getirince çıldırdınız.

    Anti milliyetçi olarak benim bile kanıma dokundu zoruma gitti. Teknoloji siteleri iki ürün reklam almak için Huawei yle yatıp kalkıyor. Hala Huawei güzellemesi yapılıyor.

    İkinci örnek ise, Apple güvenliğinizi arttırırken buna itiraz edip herkes Facebookçu olup ne idiğü belirsiz androidi savunuyor. Çok ilginç.

    Bunu deseniz amenna: Ne ABD ne ÇİN!
    Yanıtla +15
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    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin Halk Cumhuriyeti gibi özgürlük düşmanı,halkını 1984 adlı romanın içinde yönetmek isteyen,fikirlere ve yeniliklere düşman ülkeye az bile yapılıyor. P.R.C ile mücadele etmek insanlık görevi sayılmalı. Batılı şirketlerde para kazanma uğruna bu insanları zengin etti. Şimdi özgür Hong Kong ve Macau'ya baskı ile komünizmi getirmek istiyorlar,Sincan'ı köle etmişler zaten. Resmiyette Çin Cumhuriyeti olan Tayvan'ı desteklemek lazım...
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Strana1864 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Holk
    Kaptan Amerika'yı izlerken kılıç kalkan kuşanıyor musun? :)
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Holk
    O kadar haklısın ki, Amerikan düşmanı oldukları için Çin sevici haline gelmiş tümden kör gözlü insan dolu ülkede. Bir gün Amerika' nın olduğu konuma ulaşırsa Çin, emin olun Amerikayı mumla ararsınız, faşizminden ve güç kullanma şeklinden dolayı.

    ABD' yi sevmek zorunda değilsiniz ama bunun için Çin' e totoyu dayamak büyük facia...
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    eapantherea (354D 437) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buyuk abi buyuk abiligini devam ettirebilmek icin hala tokatlayabildigi kucukleri tokata bogup, kaburgalarini kiriyor.. Daha once defalarca yaptigi gibi.. Sadece dijital dunyada bizim onumuze kadar haberi geliyor tek fark bu..
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 gün ( Mesaj Silindi ) eapantherea
    Çin mi küçük?
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    addidas_85 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD sütten çıkmış ak kaşık zaten
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    Issızbiradam (melih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerekçe falan hikaye. Abd, dünya bazında yükselen Çinli firmalara birer birer savaş açıyor.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Issızbiradam
    Çin ve Tüm dünya bunu görüyor, 10 yıl içerisinde tüm ülkelerde bu yapıya uygun bir şekilde evrilecekler. değişen dünya'da ise ABD zamanla küçülecek. kötü komşu mal sahibi yapar atasözü'de gerçekleşecek. Rusya ve Çin bu konuda ilk adımları kendi bünyelerinde atıyorlar. Çin'in şuan karşılık vermemesi kendi menfaatine fakat dolaylı yoldan da verecekleri karşılığın nasıl olması gerektiğini iyi hesaplamak istiyorlar. bazen yanlış hamleler dostlarınızıda ürkütür, Çin asıl bu noktada kendi ayağına sıkmamak için ağırdan ilerliyor.
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