DJI şokta: ABD kara listeye aldı

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ABD’nin geçen yıldan bu yana Çin hükümetine dolaylı yoldan siber ajanlık faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle Çinli firmalara uygulamaya başladığı ambargoda sınır genişliyor. Huawei’nincan damarını kesen ABD Ticaret Bakanlığı gözünü DJI’ya dikti.

DJI’a şok

Gelen bilgilere göre dünyanın ticari Drone lideri Çinli DJI da ABD’nin kara listesine girdi. Bunun anlamı belirli bir oranda ABD ekipmanı kullanan yerli veya yabancı tüm firmalar DJI ile ticaret ilişkisi kurmak istediğinde onay başvurusu yapmak zorunda.

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DJI’ın karar sonrasında büyük bir sıkıntıya gireceği aşikar. Aynısını Huawei örneğinde de gördük ve firma pek çok bileşeni kendisi üretmeye çalışsa da özellikle yonga tarafında eli kolu bağlı durumda. Honor markasını sırf bu yüzden elden çıkarmak zorunda kaldı.

DJI’ın hangi bileşenleri ABD kaynaklı veya ABD ekipmanı kullanan firmalardan tedarik ettiği tam olarak bilinmiyor ancak yonga ve kamera sensörü tarafında sıkıntı yaşanacak gibi. Diğer taraftan iştiraki olan HasselBlad da fotoğrafçılık sektöründe önemli bir markaydı.

DJI haricinde Çinli dökümcü SMIC de kara listeye alındı. Zaten Eylül ayında Savunma Bakanlığı kasa listeye alınması için tavsiyede bulunmuştu. Yine bu kararda 60 civarında Çinli firmanın olduğu ifade ediliyor.

https://www.slashgear.com/dji-and-smic-added-to-us-sales-blacklist-18651785/

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